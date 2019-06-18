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Tesla, internet üzerinden ikinci el Model 3 satmaya başladı

Tesla, San Franciso Körfezi Bölgesi'ndeki sınırlı sayıda kullanıcıya internet üzerinden ikinci el Model 3 araçlarını satıyor.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 11:09..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şirketin en uygun fiyatlı Model 3 elektrikli otomobillerini ikinci el olarak satışa çıkardı. Şirket, daha uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil isteyen kullanıcılar için, San Francisco Körfez bölgesindeki kullanıcılara, resmi internet sitesi üzerinden ikinci el satışlarını gerçekleştiriyor.

tesla

ARAÇLAR KONTROL EDİLİYOR

Tesla, ikinci el elektrikli otomobil satın almak isteyen müşterilere ise garanti sunuyor. İkinci el Model 3 otomobilleri, Tesla ekibi tarafından kontrol ediliyor ve batarya performansları gözden geçiriliyor. Şirket, ikinci el otomobillerin durumuna göre kullanıcılara çeşitli garanti süreleri vadediyor.

Şu anda sadece Model 3'ün 2017 ve 2018 modellerinden oluşan ikinci el satışları, yaklaşık 10 bin dolar daha ucuza satılıyor.

tesla

Tesla, ikinci el Model 3 satışlarını şimdilik sadece San Francisco Körfez bölgesindeki kullanıcılara sunsa da önümüzdeki aylarda bu bölgenin daha da genişletilebileceği konuşuluyor.

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