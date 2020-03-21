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Tesla, koronavirüs nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı

Tesla, ABD'deki Körfez Bölgesi fabrikasını geçici olarak kapatacağını resmen açıkladı.

Haber Merkezi | 21.03.2020 - 12:56..
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Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, şu ana kadar koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarla oldukça tepki topladı.

Koronavirüsü pek de ciddiye almayan Musk, bu virüsün fazla abartıldığını ve araba kazasında ölme ihtimalinin virüsten daha yüksek olduğunu söylemişti.

İsteyen çalışanların eve gidebileceğini söyleyen Musk, şimdiye kadar fabrikalarını kapatma kararı almamış ve üretime devam etmişti.

elon musk

TESLA'DAN ÜRETİMİ DURDURMA KARARI

Tesla'nın şu ana kadar üretimi durdurma kararı almaması tepkiyle karşılanmıştı. Ancak salgının her geçen gün yayılması ve gelen tepkilerin büyümesi, Tesla'nın kararını değiştirdi.

Şirket, 10 bin kişinin çalıştığı ABD'deki Körfez Bölgesi fabrikasının 23 Mart itibarıyla kapatılacağını açıkladı. Tesislerdeki üretimin tekrar ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.

Instagram: @eshteknoloji

Tesla, koronavirüs nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı

Tesla, koronavirüs nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı

Tesla, koronavirüs nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı

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