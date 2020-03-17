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Tesla, koronavirüse rağmen Model Y teslimatlarına başladı

Tesla, koronavirüs nedeniyle artan korkulara rağmen ilk Model elektrikli otomobillerini ABD'deki kullanıcılara ulaştırıyor.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 14:43..
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Birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı şirketler çalışmayı durdururken, Tesla ise  yeni otomobillerini teslim etme telaşında.

İlk olarak geçtiğimiz yıl mayıs ayında üretilen ve Tesla'nın beşinci tamamen elektrikli otomobil modeli olan Model Y, ABD'deki kullanıcılara teslim edilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Elon Musk, koronavirüsün gerektiğinden fazla abartıldığını belirtmişti.

TESLŞA MDOEL Y

TESLA MODEL Y ÖZELLİKLERİ

Tesla'nın elektrikli SUV modeli olarak karşımıza çıkan Model Y, üretim malzemelerinin yüzde 75'ini Tesla'nın en çok satan otomobili Model 3'ten alıyor. Bununla birlikte Tesla Model Y, Model 3'ten yaklaşık olarak 18 - 22 cm daha uzun.

5 kişilik ve 7 kişilik olmak üzere iki farklı yolcu kapasitesiyle satışa çıkacak Tesla Model Y'nin ilk teslimatları geçtiğimiz günlerde ABD kullanıcılarına ulaştı, ancak otomobilin 7 kişilik sürümü 2021 yılında satışa çıkacak.

Tesla Model Y, yolcu kapasitelerinden farklı olarak Standart, Uzun Menzilli ve Performans gibi 3 farklı seçeneğe sahip. Standart sürümü 320 kilometre menzile sahip olan otomobilin, Performans ve Uzun Menzilli versiyonları ise 506 kilometrelik bir menzil sunuyor.

Model Y'nin başlangıç ​​fiyatı standart model için 41 bin dolar, uzun menzilli model için ise 47 bin dolar olarak belirlenmiş durumda.

Instagram: @eshteknoloji

Tesla, koronavirüse rağmen Model Y teslimatlarına başladı

Tesla, koronavirüse rağmen Model Y teslimatlarına başladı

Tesla, koronavirüse rağmen Model Y teslimatlarına başladı

Tesla, koronavirüse rağmen Model Y teslimatlarına başladı

Tesla, koronavirüse rağmen Model Y teslimatlarına başladı

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