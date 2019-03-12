Tesla, mağazaları açık tutmak için fiyatları yükseltiyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 35 bin dolara Model 3 satışlarının başladığını duyurduğu gün, şaşırtıcı bir açıklama daha yaparak, şirketin artık çevrimiçi bir satış düzeni benimseyeceğini ve önümüzdeki birkaç ay içinde satış mağazalarını kapatacağını açıklamıştı. Ancak Tesla, bu fikrinden vazgeçmiş gibi görünüyor.

Tesla, resmi blogunda yer alan bir yazı ile mağazalarının kapatılmasınının önüne geçmek için yeni önlemler aldığını duyurdu.

TESLA'DAN ZAM

Tesla, iki haftalık değerlendirmeler sonucunda mağazaların kapatılmasını engellemek için Tesla modellerinin satış fiyatına yüzde 3 zam yaptı. Söz konusu fiyat artışı, 18 Mart'tan itibaren dünya genelinde geçerli olacak.

Ekonomik sıkıntıların önüne geçmek için zam kararı alan şirket, ilk duyurusunda açıkladığı kapatılacak mağazaların, şimdilik yarısını kapatacağını açıkladı. Söz konusu fiyat artışı Model 3'ün ekonomik sürümü hariç diğer tüm araçlarda geçerli olacak.