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Tesla Model 3'ün hızlandırılmış üretim videosu

Tesla, resmi YouTube kanalından Model 3'ün adım adım üretim aşamalarını gösteren hızlandırılmış bir video yayınladı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 17:26..
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Tesla, Model 3'ün üretimi sırasında karşılaştığı birçok sorunu dile getiriyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, bu zorlukları 'üretim cehennemi' olarak nitelendiriyor. Tesla, daha sonra bütün zorlukların üstesinden gelerek Model 3 üretimini seri bir şekilde başlatmıştı. Tesla Model 3'ün nasıl üretildiğini gösteren bir video yayınlayan Tesla, üretim aşamalarını, hızlandırılmış bir şekilde tek tek gösteriyor.

Tesla Model 3'ün hızlandırılmış üretim aşamaları VİDEO

İlk iş olarak güvenlik kablolarını ve ses yalıtım malzemelerini yerleştiren işçiler, daha sonra elektronik bileşenleri monte ediyor. Bu bileşenler bir araya getirilerek bir bütün oluşturuluyor. İşçiler Model 3'ü montaj ünitesinden çıkarmadan önce, son olarak kapılar monte ediyor.

Bütün aşamaları uygulayarak, sıfırdan bir Tesla Model 3 inşa etmek, yaklaşık 90 dakika sürüyor. 40 farklı adımın uygulandığı üretim hattının uzunluğu ise yaklaşık 1000 metre.

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