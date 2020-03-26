Tesla, New York'taki fabrikasında solunum cihazı üretecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, ilk başlarda koronavirüsü ciddiye almayan açıklamalarıyla tepki toplasa da tecrübeli CEO, daha sonra görüşünü değiştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıkalada, gerek duyulduğunda solunum cihazı üretebileceklerini belirten Musk, üretim için ilk adımını attı.

Elon Musk, dün yaptığı açıklamada, Tesla'nın New York'taki üretim fabrikasında solunum cihazı üretmeye başlayacaklarını belirtti.

FABRİKANIN BİR KISMI DEĞİŞTİRİLECEK

Tesla'nın New York'taki fabrikasında bulunan güneş panelleri üretim bölümü, tamamen solunum cihazı üretmek için yeniden dizayn edilecek. Ancak bu aşamanın ne kadar süreceği henüz belli değil.

Öte yandan Tesla'nın, ABD merkezli tıbbi cihaz üreticisi Medtronic ile ortaklık yaptığı belirtiliyor.

Medtronic CEO'su Omar Ishrak, dün yaptığı açıklamada, kritik öneme sahip solunum cihazlarının üretim kapasitesini artırdıklarını ve bu iş için Tesla dahil birçok şirketle ortaklık yaptıklarını belirtmişti.