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Tesla sürücüsü, otomatik pilot modunda uyurken görüntülendi

Aracını otomatik pilot modunda kullanan Tesla sürücüsü, direksiyon başında uyudu.

Haber Merkezi | 10.09.2019 - 10:53..
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Modern teknolojilerden beklentilerimiz, zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, tamamen kendi kendine giden bir araç yaratma konusunda çalışmalarına devam ederken, bu durum Tesla . kullanıcılarının da kendilerine bir hayli güvenmesine neden oluyor.

Tesla otomobilinin içinde uyuyan sürücülere, bir yenisi daha eklendi. Tesla Model S kullanan sürücü ve yanındaki kişi, araç seyir halindeyken uyurken görüntülendi.

Otomatik pilot modunda uyuyan Tesla sürücüsü VİDEO

Dakota Randall isimli bir Twitter kullanıcısının kaydettiği görüntüler, yeni bir tartışmayı daha beraberinde getirdi. Randall, görüntüleri kaydederken oldukça korktuğunu ve sürücüyü uyandırmak için defalarca kornaya bastığını belirtti. Sürücünün bir türlü uyanmadığını söyleyen Randall, daha sonra oradan uzaklaştı.

UYARILAR HİLE İLE DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR

Tesla otomobilleri, sürücüsüz moda geçtiğinde belirli bir süre sonra direksiyona dokunulması gerektiğine dair bir uyarı veriyor ve böylece sürücünün orada olup olmadığını anlayabiliyor. Ancak bazı sürücüler, uyumadan önce direksiyona herhangi bir eşya temas ettirerek bu uyarıdan kurtulmuş oluyor.

tesla

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR HENÜZ TAM GÜVENLİ DEĞİL

Tesla'nın otopilot özelliği şu anda ikinci ve üçüncü aşamada olduğundan, bu durum araçların belirli koşullarda yalnızca kısmen otomatikleştirildiği anlamına geliyor. Yani otomobillerine oldukça güvenen Tesla sürücüleri, aslında canlarını oldukça tehlikeye atmış oluyor.

Sürücüsüz otomobil yarışı arttıkça bu görüntüleri daha sık izleyeceğiz gibi görünüyor. Peki sizce sürücüsüz otomobiller ülkemizde başarılı olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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