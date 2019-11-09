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Tesla, üçüncü çeyrekte 143 milyon dolar kâr elde etti

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, 143 milyon dolar kâr elde ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 09.11.2019 - 09:47..
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Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları üreten Tesla, son zamanların en popüler otomobil üreticileri arasına adını yazdırmayı başardı. Şirket, Haziran-Eylül 2019 döneminde, müşterilerine toplamda 97 bin araç teslim ederek yeni bir rekor kırdı.

Özellikle Tesla Model 3’ün güçlü performans ve daha düşük fiyatla satışa sunulması, Tesla’nın satış rakamlarını artırırken, Model S ve Model Y modelleri ise çok fazla ilgi görmedi.

tesla

ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

Aslına bakacak olursak, Tesla için 2019 yılı pek de iyi başlamadı. İlk çeyrekte istediği satışları elde edemeyen şirket, 702 milyon dolar zarar ederken, ikinci çeyrekte ise bu zarar 408 milyon olarak belirlendi.

Şimdi ise 2019’un üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporları açıklayan Tesla, 143 milyon dolar kâr ettiğini açıkladı.

Ayrıca Tesla, Çin’in Şanghay  şehrinde inşaatı devam eden üretim fabrikasının yıl sonuna kadar tamamlanacağının müjdesini verdi.

Şu anda Çin hükümetinden gerekli onay ve lisanları alma sürecinde olan şirket, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 500 bin adet elektrikli aracı, bu fabrikada üretecek.

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Tesla, üçüncü çeyrekte 143 milyon dolar kâr elde etti

Tesla, üçüncü çeyrekte 143 milyon dolar kâr elde etti

Tesla, üçüncü çeyrekte 143 milyon dolar kâr elde etti

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