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Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikayı mahkeme durdurdu

Tesla'nın Berlin'de kuracağı elektrikli otomobil fabrikası, kesilen ağaçlar nedeniyle mahkeme engeline takıldı.

Haber Merkezi | 17.02.2020 - 14:30..
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk; geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, şirketin bir sonraki üretim tesisinin Berlin’de kurulacağını duyurmuştu.

2021 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanan fabrika, Tesla’nın dünya genelindeki dördüncü üretim fabrikası olacak.

Tesla'nın 4 milyar dolar yatırım yapacağı ve Berlin'in 37 kilometre doğusunda kurulacak üretim fabrikası, 740 dönümlük ormanlık araziyi yok edeceği gerekçesiyle Almanlar tarafından protesto edilmişti.

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MAHKEMEDEN TESLA'YA ENGEL

Tesla'nın Berlin'de kuracağı fabrika projesi, bölge idare mahkemesinin engeline takıldı. Tesla'nın fabrikayı kurabilmek için kestiği ağaçları gösteren mahkeme, projeyi durdurarak ağaç kesilmesinin durdurulmasını istedi.

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ELON MUSK PROTESTOLARDAN SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Elon Musk, Tesla'nın fabrika inşaatı için satın aldığı arazideki 740 dönümlük ormanlık araziyi yok edeceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Yalnızca küçük bir bölgedeki ağaçların kesileceğini aktaran Musk, ayrıca kesilecek ağaçların doğal bir orman olmadığını ve karton yapımında kullanılmak üzere dikildiklerini belirtmişti.

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Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikayı mahkeme durdurdu

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikayı mahkeme durdurdu

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikayı mahkeme durdurdu

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikayı mahkeme durdurduTesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikayı mahkeme durdurdu

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikayı mahkeme durdurduTesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikayı mahkeme durdurdu

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