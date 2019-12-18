Tesla'nın, duran polis arabasına neden çarptığı belli oldu

Birkaç gün önce, otomatik pilot modundaki Tesla Model 3 elektrikli otomobil, park halindeki polis aracına çarpmış ve bu olay internette hızla yayılmıştı.

Kullanıcılar kaza sonrasında otomatik pilot ile ilgili güven problemlerini dile getirirken, bazı politikacılar otomatik pilotun tamamen yasaklanmasını istedi.

TESLA VE OTOMATİK PİLOT TEKNOLOJİSİ

Aslında Tesla'nın neden olduğu kazanın en büyük nedeni; araç sürücüsünün, arka koltukta köpekleriyle ilgilendiğini ve otomatik pilotu kontrol etmediğini itiraf etmesiydi.

Sürücülerin burada gözden kaçırdığı bir ayrıntı var. Tesla'da bulunan otomatik pilot modunun, sürekli olarak sürücü tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Yani bütün bir yol boyunca arabayı otomatik pilota kullandırmak son derece yanlış. Zaten Tesla da otomobillerine yerleştirdiği uyarı sistemiye, otomatik pilot modundayken sürücünün ara ara direksiyona dokunmasını sağlıyor.





Tesla'nın elektrikli otomobilleri, sürüş sırasında çevredeki araçları tespit edebilmek için algılama sensörleri kullanıyor. Ancak bu sensörler, belirli bir hızdan sonra trafik ışıkları ve levhalar gibi hareketsiz nesneleri tespit etmekte sorun yaşıyor. Ayrıca bu durum, Tesla'nın kullanım kılavuzunda açık bir şekilde belirtiliyor.

Duran polis arabasına çarpan Tesla Model 3'ün ise, durağan cisimleri tespit edebilmek için önerilen sınırın üstünde bir hızla gittiği ortaya çıktı.

Ayrıca uzmanlar, otomatik pilot özelliğine sahip otomobillere pek fazla güvenilmemesini ve sürücünün sürekli direksiyon başında olması gerektiğini de vurguluyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.