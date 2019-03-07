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Tesla'nın Şangay'daki montaj tesisi mayıs ayında tamamlanacak

Tesla'nın Şangay'da devam eden montaj tesisi kurma çalışmalarında, sona yaklaşıldı.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 10:46..
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Pekin’deki yıllık bir parlamento toplantısında konuşan hükümet yetkilileri, Tesla'nın devam eden montaj tesisi hakkında bazı açıklamalar yaptı.

Şehrin ekonomik ve bilgi teknolojisi komisyonuna başkanlık eden Chen Mingbo, yıllık parlamento toplantısında, Tesla'nın montaj tesisinin mayıs ayında tamamlanacağını ve üretim hattının bir kısmının yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini belirtti.

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ÜRETİM YIL SONUNA DOĞRU YAPILACAK

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz ocak ayında temelini attıkları Şangay'daki tesisi, yaz aylarında bitimeyi planladıklarını ve yıl sonuna doğru Tesla Model 3 üretimine başlamayı düşündüklerini açıklamıştı.

Çin'in tamamen yabancı sermayeli ilk otomobil fabrikası olacak bu tesisin, tamamen faaliyete geçebilmesi 2 yıl sürebilir. Tamamlandıktan sonra 500 bin araç üretme kapasitesine sahip olacak montaj tesisi, Çin ile ABD arasında devam eden ticaret savaşlarını da biraz olsun yumuşatacak.

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