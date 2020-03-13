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Teslim olan teröristin kırmızı bültenle araması çıktı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim olan ve kırmızı bültenle arandığı tespit edilen PKK'lı terörist tutuklandı.

AA | 13.03.2020 - 09:07..
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 11 Mart'ta teslim olan PKK'lı terörist "Siya Munzur" kod adlı Duygu Karayel'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen Karayel, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Terörist Karayel'in 2003'te Trabzon'da üniversite öğrencisi iken terör örgütüne katıldığı, o tarihten itibaren örgütün üst kadrolarında görev yaptığı ve katıldığı faaliyetlerden dolayı kırmızı bültenle hakkında arama kararının bulunduğu belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAMPINDAN KAÇTI

Yaklaşık 6 aylık görüşmenin sonucunda ikna edilen Karayel, 11 Mart'ta terör örgütünün kamplarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

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