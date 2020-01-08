taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.975
Euro
6.6631
Altın
1593.39
Borsa
112599.92
Gram Altın
305.748
Bitcoin
50011.84

TESS, iki yıldızlı bir gezegen keşfetti

Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu, iki yıldızın yörüngesinde dönen gezegenin, Dünya'ya 1300 ışık yılı uzaklıkta Pictor takımyıldızında bulunduğu açıklandı.

AA | 08.01.2020 - 08:49..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) sitesinde, TESS'in keşfettiği ilk iki yıldızlı gezegen olan TOI 1338 b'nin, Dünya'ya 1300 ışık yılı uzaklıkta Pictor takımyıldızında bulunduğu bilgisine yer verildi.

Dünya'dan yaklaşık 7 kat büyük olan TOI 1338 b'nin yıldızlarının da birbirlerinin etrafında döndüğü ve bu dönüşü 15 günde tamamladığı belirtildi.

DERİNLİK VE SÜRE AÇISINDAN DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Yıldızlardan birinin kütlesinin Güneş'inkinden yüzde 10 büyük; diğerinin Güneş'in üçte biri kütleye sahip, daha soğuk ve donuk olduğu kaydedildi. TOI 1338 b'nin 93 ila 95 günde bir düzensiz geçişler yaptığı, bunun yıldızlarının yörüngesel hareketi dikkate alındığında derinlik ve süre açısından değişiklik gösterdiği ifade edildi. Keşifle ilgili bulgular, 235. Amerikan Astronomi Topluluğu toplantısında paylaşıldı.

TESS, iki yıldızlı bir gezegen keşfetti

ÖTE GEZEGENLERİ "GEÇİŞ" İLE TESPİT EDİYOR

Her biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor. "Geçiş", bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.

KÜTLE, ÖZ KÜTLE VE ATMOSFER KOMPOZİSYONU BELİRLENİYOR

Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.

İlginizi Çekebilir
Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR
Mercedes-Benz, Avatar filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı.
Postacı robot Digit satışa çıkmaya hazırlanıyor
ABD merkezli Agility Robotics'in ürettiği ve 'postacı' olarak bilinen insansı robot Digit, kullanıcılarla buluştu.
SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi
SpaceX, küresel bir uydu internet ağı oluşturmak için başlattığı Starlink projesine 60 uydu daha kattı.
Redmi Note 8'in 8GB RAM'li yeni bir sürümü ortaya çıktı
Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 modelinin, 8GB RAM'e sahip yeni bir sürümü daha olacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran Irak'ta ABD üslerine saldırdı

İran Irak'ta ABD üslerine saldırdı

500
İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

313
İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

437
İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

231
Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

84
Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

105
180 kişiyi taşıyan Ukrayna uçağı, İran'da düştü

180 kişiyi taşıyan Ukrayna uçağı, İran'da düştü

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir