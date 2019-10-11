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Terörle mücadelede sosyal medyadan kapaklar

Barış Pınarı operasyonuyla sosyal medyada terör örgütü sempatizanları ve Türkiye karşıtlarının paylaşımlarına, Türkiye sevdalılarının yanıtları gecikmiyor.

AA | 11.10.2019 - 06:54..
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Terörle mücadelede sosyal medyadan kapaklar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin huzur ve barışı sağlamak, ülkenin güneyinde tesis edilmeye çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, her zaman olduğu gibi bölgeden, YPG/PKK üyesi teröristlerin sivil halkı kalkan olarak kullanma haberleri geliyor.

Terörle mücadelede sosyal medyadan kapaklar

Terör sempatizanlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara bazı kullanıcılardan tepki geldi.

Türk askerini, sivil halka zarar verdiği yönünde eleştiren, adeta kendi yaptıkları gibi sivil halkı kalkan olarak kullandığını ima eden paylaşımlara tepkiler gecikmedi.

TERÖRİSTLER, YİNE SİVİL HALKI KALKAN YAPTI

Gerçek bebek katillerinin, terör örgütü YPG/PKK olduğu, sivil halkı TSK değil teröristlerin kalkan olarak kullanıldığı çarpıcı görsellerle ifade edildi.  Tepki gösterenlerin kullandıkları görsellerden biri, teröristlerle Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki farkı özetler nitelikteydi.

Türk ordusuyla teröristler arasındaki farkı anlatır nitelikteki bu görsel, kullanılıcar tarafından sıkça paylaşıldı.

Terörle mücadelede sosyal medyadan kapaklar

 

KARALAMA KAMPANYASI BAŞLADI

Bu terör sevici hesaplardan gün içinde yapılan paylaşımlarda TSK askeriyle uzaktan yakından alakası olmayan fotoğraflar yayınlandı. Kimi hesaplar, ABD'nin Halep'e yönelik hava operasyonları sonucu yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarını TSK ile ilişkilendirmek isterken, kimi hesaplar farklı savaş görüntülerini Tel Abyad'da meydana gelmiş gelişmeler olarak göstermeye çalışıyor.

 

Terörle mücadelede sosyal medyadan kapaklar

Terörle mücadelede sosyal medyadan kapaklar

 

Terörle mücadelede sosyal medyadan kapaklar

Terörle mücadelede sosyal medyadan kapaklar

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