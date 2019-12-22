Tevfik Fikret Uçar’dan: Görsel İletişim ve Grafik Tasarım

Uçar, alanında öncü isimlerden. A’dan z’ye grafik tasarım hakkında her şeyi anlatıyor. İlgilisi grafik tasarımın püf noktalarını, “Görsel İletişim ve Grafik Tasarım”da aktarıyor…

GÖRSEL İLETİŞİM VE GRAFİK TASARIM

Tanıtım bülteni şöyle diyor:

Görünen her şey kendine has bir dil ile var olur; bu varoluş aynı zamanda bir iletişim boyutunun da yaratılma sürecidir. Göstergeler yoluyla iletişim kuran insan, aynı zamanda sembolik bir algı boyutu da yaratır. Söz ve dil gibi gelişmiş iletişim yöntemlerinden çok daha önce kullanılmış olan görsel iletişim halen etkin algı oluşturma araçlarının basında gelir. İletişimin göstergeler yardımıyla ortaya konması aşamasında semboller bir kapı gibidir; gerekli bilgi, sezgi ve duyarlılığa sahip olanlar bu kapıyı açar ve öz'e ulaşır. Algılama ve anlama süreci, temelinde farkındalık, bilgi ve duyarlılık alt yapısına ihtiyaç duyar. Aksi takdirde tüm göstergeler, simgeler izleyen için yüzeysel boyutta kalır ve “o kapı” hiçbir zaman açılmaz. Elinizdeki bu çalışma, bir görsel iletişim tasarımcısının temel ilgi alanlarının basında gelen konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve sembollerin eğlenceli dünyasına açılan kapıyı aralamak amacıyla ortaya konmuştur.

(Tevfik Fikret Uçar)

“... Sözcükler, kavramlar ve kavramların biçime dönüşmesi arasındaki ilişkileri, görsel ve işitsel iletişimin türlü yönlerine ilişkin zengin tarihsel malzemeyle de destekleyerek çok açık biçimde gözler önüne seriyor...”

“... Alanında son derece titiz ve değerli araştırmaları temel alıyor...”

(Ahmet Cemal, Cumhuriyet, 9, 16 Haziran 2005)

“Görsel İletişim ve Grafik Tasarım akıllı ve okunabilir bir yaklaşım sunuyor… Grafik tasarımın araçlarını öğretirken bu araçları bir manivela gibi kullanarak, görsel iletişimi yönlendirmenin yollarını gösteriyor. Kolay ve anlaşılır bir anlatımla.”

(Prof. Dr. Levend Kılıç, 28 Ocak 2018)

Görsel İletişim ve Grafik Tasarım

Tevfik Fikret Uçar

İnkılâp Yay.

S.: 336

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Damla Karakuş

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