Tevfik Göksu'nun acı günü

1 Sivas'ta bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu Kaldırımda yürüyen bir yaya, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu, olayda üç kişi yaralandı.

2 E-devlet ikametgah belgesiyle 360 milyon lira kazandırdı Vatandaşa işlemlerinde kolaylık sağlayan sistem çok sevildi. E-devlette kullanıcı sayısı 45 milyon 72 bin kişiye ulaştı.

3 Çağın ötesini gören bilim insanı: Nikola Tesla Elektriğe duyduğu müthiş tutku ile çağın ötesini gören mükemmel beyne sahip bilim insanı, Nikola Tesla’nın hayat hikayesidir.

4 Çin'de 8 kişilik okul servisi gibi motosiklet Rahat tavırlarıyla dikkat çeken adam, sosyal medyada tepki topladı.

5 Mustafa Yumlu: Trabzon şampiyon olsun Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Mustafa Yumlu, "İnşallah Trabzonspor şampiyon olur ve ben de şampiyonluk kutlamalarına giderim" dedi.

6 SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi SpaceX, küresel bir uydu internet ağı oluşturmak için başlattığı Starlink projesine 60 uydu daha kattı.