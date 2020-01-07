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Tevfik Göksu'nun acı günü

Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu, bir süredir Bağcılar'daki hastanede yoğun bakımda tutuluyordu.

İHA | 07.01.2020 - 13:07..
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun annesi Fatma Göksu hayatını kaybetti.

Esenler Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Başkanımız M.Tevfik Göksu’nun valideleri Fatma Göksu Hanımefendi vefat etmiştir. Hanımefendiye Allah’tan rahmet, Başkanımıza ve ailesine sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

CENAZE PROGRAMI

İkindi namazını müteakip Esenler Birlik Mahallesi Hacı Emsal Avcı Taş Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Göksu’nun naaşı, memleketi Adıyaman Gölbaşı’na götürülecek.

Göksu'nun cenazesi yarın aile mezarlığında toprağa verilecek.

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