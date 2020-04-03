Tezhip nedir

Osmanlıca tezhib kelimesi ve Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş olan tezhip, altın ile süslemek anlamına gelmektedir.

İslam kültüründe önem taşıyan belgelerin altınlanarak süslenmesi ve böylelikle o belgeye verilen üst değerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan tezhip sanatı 15. yüzyılın ikinci yarısıyla 17. yüzyılın başları arasında Osmanlı döneminde oldukça öne çıkmıştır.

FERMAN GİBİ ÖNEMLİ BELGELERDE KULLANILIRDI

Altının dövülerek ince bir tabaka olan varak haline gelmesi sonrasında, su içinde çözülerek belli bir kıvam elde edilmesiyle yapılır. Tezhip sanatını icra eden müzehhip (erkekler için) veya müzehhibeler (kadınlar için) tarafından ince bir işlikle uygulanan teknikte motif, bu altın boyayla boyanır.

GEOMETRİK DESENLER ÖNE ÇIKAR

Osmanlı döneminde tezhip sanatı, ferman, berat gibi resmi ve yüksek önemdeki evrakların süslemesinde kullanılır. Kur an-ı Kerim'in ilk ve son sayfalarının tezhiplenmesi de bir gelenek halini almıştır.

Sade ve küçük motiflerin kullanıldığı tezhipte, motifler genellikle geometrik ve çiçek desenlerindedir.

Tezhip desenlerinde çokça rastlanan bir diğer motif ise buluttur. Çin sanatından geldiği için bu motiflerin adına adına Çin bulutu da denir.