TFF'den Selim Soydan'a görev

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı.
A MİLLİ TAKIM SORUMLUSU OLDU
Yönetim Kurulu'nda en dikkat çeken isimlerden birisi de Selim Soydan oldu. 78 yaşındaki Soydan, yeni yönetimde A Milli Takım sorumlusu yapıldı.
Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Selim Soydan, A Milli Takım'da da forma giydi. Futbol kariyerini 31 yaşında sonlandırdıktan sonra sinema sektörüne giriş yaptı.
1968 yılında Hülya Koçyiğit'le evlenen Selim Soydan, Gülşah Film Şirketi'nin sahibi ve kurucusudur.