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TFF'den Selim Soydan'a görev

78 yaşındaki Selim Soydan, yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde A Milli Takım sorumlusu olarak görevlendirildi.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 21:04..
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TFF'den Selim Soydan'a görev

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı.

A MİLLİ TAKIM SORUMLUSU OLDU

Yönetim Kurulu'nda en dikkat çeken isimlerden birisi de Selim Soydan oldu. 78 yaşındaki Soydan, yeni yönetimde A Milli Takım sorumlusu yapıldı.

TFF'den Selim Soydan'a görev

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Selim Soydan, A Milli Takım'da da forma giydi. Futbol kariyerini 31 yaşında sonlandırdıktan sonra sinema sektörüne giriş yaptı.

TFF'den Selim Soydan'a görev

1968 yılında Hülya Koçyiğit'le evlenen Selim Soydan, Gülşah Film Şirketi'nin sahibi ve kurucusudur.

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