TFF'den Selim Soydan'a görev

1 Burak Yılmaz Lecce'nin tekfini reddetti Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın, İtalya Serie A takımlarından Lecce'nin teklifini "Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

2 Cezaevi firarisi yakayı ele verdi Uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan cezaevi firarisi adliyeye sevk edildi.

3 İsrail'den ABD ve NATO’ya Türkiye karşıtı çağrı İsrail Güvenlik Kabinesi Üyesi ve Çevre Bakanı Zeev Elkin, "ABD ve NATO, gelişmiş silahlara sahip olmaya çalışan Türkiye’ye gözleri kapalı bir şekilde güvenmemelidir." dedi.

4 İlişkilerde herkesin bir tipi var Bilim insanları, 9 yıl boyunca çiftleri ve farklı yaş gruplarından ailelerin ilişkilerini incelemesi sonucu, ilişkilerde herkesin bir ‘tipi’ olduğunu duyurdu.

5 Hindistan'da doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki Ülkedeki doktorlar, 3 meslektaşlarının hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalmaları sonucu ağır yaralanmaları üzerine protesto başlattı.

6 Fenerbahçe Alex'e jübile yapıyor Fenerbahçe yönetimi, Alex için jübile maçı organize etme kararı aldı. Karşılaşmadan elde edilecek olan gelir ise Fener Ol kampanyasına bağışlanacak.