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The Economist: ABD ile Türkiye arasında kriz yaşanacak

İngiliz dergi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması sonrası beklentilerini yazdı.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 14:38..
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The Economist’e göre S-400 nedeniyle gerilen ABD-Türkiye ilişkileri krize dönebilir, hatta Türkiye karşısında ABD yaptırımlarını bulabilir.

BBC Türkçe’de aktarılan dergideki yazıda dikkat çekilen gelişmelerden biri Ankara’dan yapılan “Bu anlaşma bitmiş bir anlaşmadır” açıklamaları ve NATO ile ABD’nin S-400 alımına karşı tutumu.

The Economist: ABD ile Türkiye arasında kriz yaşanacak

Dergi, iki S-400 bataryası için üzerinde anlaşılan 2 milyar 500 milyon dolarlık fiyatın çoğu rakip sisteme kıyasla daha hesaplı olduğunu berlitti.

"F-35'LER VERİLMEYEBİLİR"

Ancak 'Türkiye açısından yaşanma ihtimali olan sıkıntıları' yazan dergide şu ifadeler yer aldı: "Pentagon’a göre Türkiye, Amerika’dan 100 savaş uçağı alması öngörülen F-35 programından çıkarılma ve ‘CAATSA’ diye bilinen ve Rus savunma ve istihbarat sektörleriyle alışverişleri hedef alan bir yasa uyarınca ambargolara maruz kalma riskini alıyor.”

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