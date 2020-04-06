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The Guardian: Boris Johnson'ın durumu daha ağır

İngiliz medyası, koronavirüsten dolayı hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson'ın nefes almakta güçlük çektiği yazdı.

Haber Merkezi |
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The Guardian: Boris Johnson'ın durumu daha ağır

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 10 gün boyunca ateşinin düşmemesi nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı.

Boris Johnson, başkent Londra'da adı açıklanmayan bir hastanede tedavi altına alındı.

Başbakanlık Ofisi yetkilileri, acil bir durumun olmadığını ve Johnson'ın görevinin başında olmayı sürdürdüğü, meslektaşları ve memurlarla düzenli temas halinde olacağını söyledi.

BAŞBAKANLIK: GEREKTİĞİ KADAR HASTANEDE KALACAK

Başbakanlık sözcüsü, Johnson'ın "gerektiği kadar" hastanede kalacağını ifade etti.

Her ne kadar bu yönde açıklamalar yapılsa da, İngiliz basınında farklı iddialar yer aldı.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

The Guardian gazetesi, yaşanan gelişmelerin, Boris Johnson'ın durumunun kötüye gittiği yönündeki söylentilerin ardından geldiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, İngiliz başbakanın doktorlarının, Johnson'ın ciddi derecede hasta olduğu ve nefes almakta güçlük çekmesinden endişe duyduğu aktarıldı.

The Guardian: Boris Johnson'ın durumu daha ağır

SİGARA-PURO SEVİYOR

Bununla birlikte, koronavirüs tedavisi altındaki Johnson'ın daha önce zaman zaman tütün ürünleri içtiği de biliniyor.

Johnson'ın, 27 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

YERİNE BAKACAK İSİM

Boris Johnson'ın durumunun kötüleşmesi ve hastanede kalma süresinin uzaması halinde yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab bakacak.

Raab, bugün İngiliz hükümetinin salgınla ilgili politikasını belirleyen C-19 Komitesi'nin toplantısına başkanlık edecek.

The Guardian: Boris Johnson'ın durumu daha ağır

(Dominic Raab)

The Guardian: Boris Johnson'ın durumu daha ağır

The Guardian: Boris Johnson'ın durumu daha ağır

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