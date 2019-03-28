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The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

İngiliz gazete, Türkiye'nin Londra piyasalarında elde ettiği galibiyetin ağır sonuçları olacağını yazdı.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 10:56..
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The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

Geçtiğimiz cuma günü Türkiye'ye yapılan kur saldırısına Merkez Bankası çok net bir cevap verdi.

Londra'da piyasasındaki para babaları Türk lirası bulmakta zorluk çekince büyük zarara uğradı. Bu sırada dolar 40 kuruş kadar geriledi.

Türkiye'nin bu hamlesi İngiliz The Guardian gazetesinde haber oldu. The Guardian tehdit dolu bir dille Türkiye'nin hamlesini eleştirdi.

"KÜRESEL EKONOMİ DALGALANACAK"

The Guardian gazetesi, Türkiye'nin Türk lirasını desteklemek adına attığı adımların küresel ekonomide büyük bir dalgalanmaya yol açabileceğini yazdı.

The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

Gazete haberinde Türkiye'nin hamlesinin kısa vadede bir kazanç olduğunu ancak uzun vadede ağır bedelinin olduğunu söyleyerek tehditte bulundu.

"HASAR GÖRECEĞİ KUŞKUSUZ"

Haberde "Bedeli ağır olan bir galibiyet." ifadesini kullanan gazete editörü Larry Elliot, "Türkiye'nin hasar göreceği kuşkusuz" yorumunu yaptı.

Elliot, "Tek soru işareti, zararın ne kadar büyük olacağı ve başka ülkelerde hissedilip hissedilmeyeceği. Ancak küresel ekonominin ne kadar kırılgan bir durumda olduğu düşünülürse, Türkiye'deki sorunların bulaşıcı olma ihtimali çok güçlü." ifadesini kullandı.

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