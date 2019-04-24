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The Independent Maçoğlu'nu örnek gösterdi

Fatih Mehmet Maçoğlu, Venezuela ve Küba gibi ülkelerdeki örnek modelleri Türkiye'ye getireceğini duyurdu.

AA | 24.04.2019 - 16:42..
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Türkiye'nin tek komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli şehrinde zafer kazanması sonrası, yabancı basının ilgi odağı haline geldi.

The Independent Maçoğlu'nu örnek gösterdi

Reuters haber ajansının yanısıra İngiliz gazetesi The Independent da 'Komünist Başkan' ile röportaj yayınladı. Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) önce Ovacık ilçesi, sonra Tunceli ili belediye başkanlığını kazandıran Maçoğlu, model oluşturacak bir sosyalist şehir yönetimi hedeflediği, temel ihtiyaçların bedava karşılanabilir olması gerektiği mesajını verdi.

The Independent Maçoğlu'nu örnek gösterdi

Zazaca Dersim denilen şehrin bıyığı sebebiyle Joseph Stalin'i andıran belediye başkanının siyasi bir şöhret haline geldiğini, sokaklarda tebrikler, özçekimler, el sıkışma, kucaklamalar ve hatta ayaküstü şehrin sorunlarının çözümü üzerine sohbetler olmadan yürüyemez halde olduğunu aktaran The Independent, yerel yetkililere göre Tunceli'de işsizliğin yüzde 60'a ulaştığını aktardı.

The Independent Maçoğlu'nu örnek gösterdi

"KOMÜNİST ÜLKELERDE BULANAN ÖRNEK MODELLER TUNCELİ'YE AKTARILACAK"

Tunceli Belediyesi'nin makam araçlarını satmayı planlayan ve kendi arabasını kendi kullanarak işe gidip gelen Maçoğlu'nun Ovacık belediye başkanıyken 2014 yılında komünist yönetimlerin başarısını analiz etmek için Küba, Venezüella ve Çin'i ziyaret etmekten, Türkiye'de komünizmi öcü olmaktan çıkarmaktan söz ettiği, belediyenin gelir gider bilançocunu başkanlığa pankart gibi astığı, evden işe bedava toplu taşıma koridorları kurduğu, kolektif tarımla üreticiden tüketiciye doğrudan satışı sağladığı duyuruldu. Maçoğlu'nun hedeflerinden birisi de Venezuela ve Küba'ya ziyaretler gerçekleştirip oradaki örnek modelleri Tunceli'ye getirmek olduğu belirtildi.

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