The New York Times Kaşıkçı kararından memnun değil

Suudi Arabistan Başsavcılığı, 24 Aralık'ta Riyad Mahkemesinde 11 sanığın yargılandığı Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında verilen hükümleri duyurmuştu.

Savcılığın açıklamasına göre, mahkeme, 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında toplam 24 yıl hapis cezası vermiş, üç sanığın da serbest kalmasına karar vermişti.

The New York Times gazetesi, yayınladığı makalede Suudi Arabistan mahkemesi tarafından Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında alınan idam kararının bu haince işlenmiş cinayete yeni bir alçaklık boyutu eklediği ifade edildi.

TATMİN EDİCİ OLAMAYAN KARARLAR

"Kaşıkçı'yla ilgili örtbaslar devam ediyor" başlıklı makalede, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili inandırıcı olmayan duruşmada tatmin edici olmayan bir karara varıldı." alt başlığına yer verildi.

Makalede, "Suudi savcıların Kaşıkçı'nın 'anlık verilen bir karar' sonucu öldürüldüğü iddiaları, önceden planlanmış bir suikaste işaret eden bütün kanıtlarla çelişiyor." denildi.