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The Telegraph'ın İstanbul Boğazı ayıbı

İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Telegraph, İstanbul Boğazı'nı nehir zannetti.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 21:44..
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The Telegraph'ın İstanbul Boğazı ayıbı

İngiltere'nin en eski gazetelerinden The Telegraph'ın internet sitesinde yayınlanan bir yazıda, İstanbul Boğazı'ndan ‘nehir' diye bahsedildi.

Gezi bölümünde 8 Mart tarihinde yayınlanan Sarah Donnan imzalı yazının tanıtımında, "Donnan bu haftanın gezi yazısı yarışmasında, İstanbul'un ünlü nehrinin kıyısında yaptığı dur-kalklı koşuyu anlatarak 250 pound kazandı," ifadeleri kullanıldı.

TANITIMDA NEHİR DEDİLER

Yazının başlığı da "İstanbul'u gerçekten tanımanın tek yolu, nehir boyunca koşuya çıkmaktır" şeklinde atıldı. Yazının içeriğinde Boğaz için nehir tanımı yapılmasa da gazetenin bu şekilde yanlış ifade etmesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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