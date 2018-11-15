The Telegraph'tan Ankara güzellemesi

Dünyanın en prestijli gazetelerinden biri olan The Telegraph'ta tüm seyahat/turizm tabularını yıkacak bir haber yayınlandı. Türkiye’yi tanıtan gezi yazılarına imza atan ünlü İngiliz seyahat yazarı Terry Richardson, The Telegraph gazetesindeki köşesinde Ankara’yı tanıttı.

"İSTANBUL'U UNUTUN"

Ankara silüeti için "Tudor dönemi" benzetmesi yapan Richardson, dünyanın en büyük arkeolojik hazinesinin Başkent’te bulunduğuna dikkat çekti.

Ankara’nın Orta Anadolu ziyareti için eşsiz bir üs olduğunu yazan İngiliz yazar, “İstanbul’u unutun, Türkiye’nin gözden kaçan başkenti Ankara’yı neden ziyaret etmelisiniz” başlıklı yazısında belki de Ankara hakkında yazılan en kapsamlı ve en iddialı seyahat yazısına imza attı.

"TARİH, YEME İÇME KÜLTÜRÜ VE KÜLTÜR"

Richardson; Anıtkabir, Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Roma Hamamı, Augustus Tapınağı, camiler ve Gençlik Parkı’nın yanı sıra kentteki yeme-içme kültürünü anlattı.

Parmak Kapısı’ndan girdiği Ankara Kalesi’nde Arnavut kaldırımlı yoldan yürüyerek burçlara ulaştığını belirten Richardson, burada Ankara havası çalan müzisyenleri dinleyip Kale’nin üzerinden Başkent silüetini tepeden seyrettiğini belirtti.

Özellikle arkeolojik olarak büyük bir hazineye sahip olduğunu belirten Richardson, Ankara için şu iafdeleri kullandı:

“Birinci Dünya Savaşı’nın ardından emperyalist güçlere karşı mücadele veren Atatürk, gelişmekte olan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olarak İstanbul yerine Ankara’yı seçti. O zaman 25 bin nufüsa sahip olan Ankara bugün 5.5 milyonlik bir metropole dönüştü. Her ziyaretçi için ilgi odağı olan Ankara Kalesi’nde Osmanlı döneminden kalma konaklarda hizmet veren restoranlar bulunuyor. Burada kebap, meze ve sütlü tatlıları deneyebilirsiniz. Kaleden kısa bir yürüyüşle, dünya standartlarındaki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne ulaşılabiliyor. Restore edilmiş bir Osmanlı kervansarayına kurulan müzede dünyanın en büyük arkeolojik hazinesi bulunuyor. M.Ö. 7500 civarında kurulan ‘dünyanın ilk yerleşim yeri’ Çatalhöyük’ten çıkarılan tanrıça heykelleri de burada yer alıyor.

ANADOLU MEDENİYETLERİNE UZANAN YOL

Türklerin, modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk’e olan saygısını deneyimlemek isteyen yabancı ziyaretçilerin, Anıtkabir’e gidip 280 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol’da yürümesi gerekiyor. Şehir merkezinde gezilebilecek alanlar arasında Roma Hamamı, Augustus Tapınağı ve çok sayıda cami bulunuyor. Hızla büyüyen Ankara’da yeşil alanlar daralıyor ancak Gençlik Parkı hâlâ insanlara yürüyüş yapabilme fırsatı sunuyor. İspanya’nın başkenti Madrid gibi denize uzak olan Ankara, deniz ürünleri sunan restoranlarının sayısı ve kalitesi ile şaşırtıyor. Bunun sebebi ise şehrin Karadeniz’e yakınlığı... Kentte mükemmel kebap restoranları da var. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra Orta Anadolu’yu gezmeye karar verenler için Ankara, eşsiz bir üs haline geliyor. Polatlı’daki Frig Kralı Midas’ın tümülüsüne günübirlik gidip gelmek mümkün. Hitit başkenti Hattuşaş ve Kapadokya’ya da Ankara’dan ulaşabilirsiniz. Mevlana’nın şehri Konya’daki Çatalhöyük’e hızlı trenle ulaşabilirsiniz.” dedi.

ANKARA'YA DİREKT UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Ankara'nın ziyaretçi açısından İstanbul'un oldukça gerisinde kaldığını belirten İngiliz seyahat yazarı, eylül ayında İstanbul 1.2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparken Ankara’yı 56 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtiyor.

Richardson, Türk Hava Yolları’nın ocak ayında Esenboğa Havalimanı ile Londra Gatwick Havalimanı arasında hafta iki kez karşılıklı olarak başlatacağı direkt uçuşları da hatırlattı.