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The Times Türkiye’nin haklı mücadelesine destek verdi

İngiliz gazetede yayınlanan makalede, Türkiye’nin kendisine tehdit oluşturan YPG’li teröristlere karşı düzenlediği harekattan bahsedilerek, "Türkiye mücadelesinde haklıdır" anlamlarına yer verildi.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 12:19..
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The Times Türkiye’nin haklı mücadelesine destek verdi

Türkiye’nin Suriye’de yuvalanan YPG terör örgütüne karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, en başından beri Batılı ülkeler tarafından yalanlarla karalanmaya çalışıldı.

Türk ordusunun sivilleri hedef aldığı, YPG’lileri bölgeden temizlemenin DEAŞ’ı yeniden dirilteceğine dair yapılan yalan haberler bir bir çürütüldü.

BATI MEDYASI DOĞRUYU GÖRMEYE BAŞLADI

Türkiye’nin haklı girişimi, artık Batı medyasında da kendini göstermeye başladı.

İngiliz The Times’da yayınlanan, "Türkiye’nin Suriye’de bulunmasına dair neden daha fazla sessiz kalamıyorum" başlıklı makalede, Türkiye’nin teröristlere karşı yürüttüğü haklı mücadelesinden bahsedildi. (Kaynak: Ensonhaber)

The Times Türkiye’nin haklı mücadelesine destek verdi

"TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Sarah Tor imzasıyla yayınlanan yazı, ABD, İngiltere gibi Batılı ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda ve DEAŞ’la mücadele adı altında YPG’yi beslemiş olduğunu kabul ederken, kanlı eylemlerle Türkiye’nin canını yakmaya çalışan YPG/PKK terör örgütünün durdurulma girişiminin haklı olduğunu söyledi. (Kaynak: Ensonhaber)

Yazısında "PKK’nın Türklere ve Kürtlere verdiği zararı ve yaşattığı acıyı bizzat gördüm ve PKK ile geniş çaplı bir savaşa girilmesi riski alınamaz. Bu riski önlemenin yolu bir tampon bölge." ifadelerine yer veren Tor, Batı’nın YPG’li teröristleri zararsız "kurtarıcılar" olarak överek Türkleri kötü göstermeye çalıştığını da kabul etti.

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