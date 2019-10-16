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The Times'a göre Türkiye erken seçime gidebilir

The Times'ta, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayınlanan analizde, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte erken seçime gidebileceğine yer verildi.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 12:05..
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The Times'a göre Türkiye erken seçime gidebilir

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, dünyada büyük yankı uyandırdı.

YPG'li teröristlere darbe üzerine darbe vurulması, birçok Avrupa ülkesinde rahatsızlığa neden oldu.

Mehmetçik, terörle mücadelesine başarılı bir şekilde devam ederken sürece ilişkin İngiliz yayın kuruluşu The Times'ta, bir analiz kaleme alındı. Ensonhaber.com

"ERDOĞAN, ZOR DURUMLARI ZAFERLERE ÇEVİREBİLMEKTE USTA BİR İSİM"

Barış Pınarı Harekatı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik düzenlediği 3. harekat olduğuna dikkat çekilen analizde, "Erdoğan, zor durumları zaferlere çevirebilmekte usta birisi. Erdoğan, Suriye ordusunun gelişinin YPG'nin artık sınırda bulunmadığı anlamına geldiğini iddia edebilir ve böylece Türkiye, Tel Abyad ve Resulayn'ı almasından sonra Suriye bataklığından çıkabilir. Harekatın sona ermesi, aşırı bir milliyetçilik dalgasının kapladığı ülkeyi de tatmin edecektir. Harekat, ülkede son aylar içinde bir ittifak kurmuş olan laik muhalefet kanadıyla HDP'nin de arasını açmış durumda. Erdoğan; bir erken seçim çağrısı yapacaksa eğer, bunu Suriye'de kazanıldığını iddia edilecek bir zafer dalgasının ardından yapacaktır. O zaferin bedeli ne kadar yüksek olursa olsun." ifadelerine yer verildi.

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