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Theresa May, 45 dakika market kuyruğunda bekledi

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere’de, eski Başbakan Theresa May, market alışverişi için sıra beklerken görüntülendi.

REUTERS |
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Theresa May, 45 dakika market kuyruğunda bekledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede sıkı tedbirler alındı.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri de İngiltere’de…

Ülke çapındaki süpermarketler, aynı anda yalnızca belirli sayıda kişinin girmesine izin veren sosyal mesafe önlemi uyguladıkları için marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor.

Theresa May, 45 dakika market kuyruğunda bekledi

45 DAKİKA BEKLEDİ

Berkshire bölgesinde, yerel bir süpermarkette sıra beklerken, sosyal mesafe kurallarına özen gösterdiği görülen 63 yaşındaki eski Başbakan Theresa May, yaklaşık 45 dakika market kuyruğunda bekledi.

Theresa May, 45 dakika market kuyruğunda bekledi

“DUALARIM BORİS’LE”

Bu arada May, korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra St.Thomas Hastanesi'ne kaldırılan Başbakan Boris Johnson’a da sosyal medya üzerinden iyi dileklerini iletti. May, "Düşüncelerim ve dualarım hastanede tedavi görmeye devam eden Boris Johnson ve ailesiyle birlikte." dedi.

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