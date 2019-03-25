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Theresa May Brexit'e karşılık istifa sözü verdi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in kabul edilmesi durumunda istifa sinyali veridi.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 11:18..
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İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosu'nda kabul edilmesi durumunda istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Theresa May Brexit'e karşılık istifa sözü verdi

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti. İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlülüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti. İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Theresa May Brexit'e karşılık istifa sözü verdi

YÜRÜYÜŞE MİLYONLARCA KİŞİ KATILMIŞTI

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

Brexit karşıtlarının dün Londra’da gerçekleştirdiği yürüyüşe de bir milyondan fazla gösterici katılmıştı.

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