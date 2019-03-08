Theresa May endişeli: AB'den çıkamayabiliriz

Milletvekillerine seslenen May, "Brexit anlaşmasını destekleyin, AB'den çıkalım. Reddederseniz kimse ne olacağını bilemez. AB'den aylarca çıkamayabiliriz. Anlaşmayla sağlanan güvenceler olmaksızın ayrılmak zorunda kalabiliriz, asla çıkamayabiliriz" dedi.

"KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL"

May, Brexit konusundaki belirsizliği sürdürmenin hiç kimsenin çıkarına olmadığını söyledi, sürecin 29 Mart sonrasına ertelenmesinin de yeni sorunlar yaratacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı, İrlanda sınırı konusundaki tıkanıklığı aşmak için "çok ciddi" öneriler getirdiklerini söyledi ancak Brüksel ile görüşmelerin "çetin" geçtiğini de kabul etti.

"BREXİT'E BİR RET DAHA KRİZ YAŞATABİLİR"

İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını Ocak ayında reddetmişti.

May ise anlaşmanın Parlamento tarafından bir kez daha reddedilmesi halinde bir "kriz anı" yaşanacağı görüşünde.

AB'nin Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier ise İngiltere'ye, anlaşmada İrlanda sınırına yönelik tüm düzenlemeleri kabul etmesi karşılığında, gümrük birliğinden tek taraflı ayrılabilmesini teklife hazır olduklarını söyledi.

BREXİT İÇİN KRİTİK HAFTA

İngiltere mevcut şartlarda 29 Mart'ta AB'den ayrılacak.

Brexit anlaşması Salı günü İngiltere Parlamentosu'ndan geçmezse, Çarşamba günü İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmayacağı oylanacak.

İngiltere Parlamentosu'nun AB'den anlaşma olmadan ayrılmayı reddetmesi galinde Perşembe günü bir oylama daha yapılacak.

Milletvekilleri bu durumda Perşembe günü Brexit'in ertelenmesini oylayacak.