Theresa May istifaya hazırlanıyor

İngiltere'de Brexit meselesi siyasi kriz halinde devam ediyor. Brexit anlaşmaları konusunda parlamentodan destek bekleyen Theresa May aradığını gücü bulamayınca AB kapısında da yalnız kaldı.

Elinde yalnızca Brexit'in ertelenmesi seçeneği kalan May, başarısızlığı nedeniyle istifaya hazırlanıyor.

İSTİFA KARARINI DUYURDU

Başbakan Theresa May, Muhafazakar Partili milletvekillerine Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki kez mağlup edilen Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanması durumunda istifa edebileceğini açıkladı.

Gelişmeyi duyuran vekiller, May’in “Brexit’in sonraki aşamasında olmayacağını” kaydetti fakat istifaya ilişkin bir tarih vermedi.

DAVİD CAMERON THERESA MAY'İN BENZER KADERİ

İngiltere için bu karar pek de sürpriz değil. Zira Brexit konusunda selefi David Cameron'da aynı sonucu elde ettiği ve partisini zayıflattığı gerekçesiyle istifa kararı almıştı.

Son zamanlarda Theresa May hakkında kulislerde dedikodu olarak konuşulan bu konu artık gerçeğe dönüşmüş oldu.