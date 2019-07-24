Theresa May, Kraliçe 2. Elizabeth’e istifasını sundu

İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, “Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum.” sözleriyle Downing Street’ten ayrıldı.
İSTİFASINI SUNDU
May, Downing Street’teki veda konuşmasının ardından Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu. Theresa May, istifasını sunduktan sonra konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı’ndan ayrıldı.
May’in ardından ülkenin yeni başbakanı Boris Johnson, hükümet kurma görevini almak için Saray’a geldi.