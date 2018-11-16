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Theresa May: Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz

İngiltere Başbakanı Theresa May, Mart ayında Avrupa Birliği'nden çıkacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 11:32..
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Theresa May: Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz

İngiltere Başbakanı Theresa May, kabinesinde yaşanan 4 istifaya rağmen görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

May hükümeti, Brexit anlaşmasının ardından 4 bakanın istifasıyla sarsılmıştı. İstifa eden isimler arasında Brexit Bakanı Dominic Raab ve Çalışma Bakanı Esther McVey de yer almıştı.

İSTİFALAR ART ARDA GELDİ

Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.

AYRILIK ÜCRETİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Theresa May: Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz

FİZİKİ SINIR KONUSU ÇÖZÜLEMEDİ

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varamamıştı.

AB ile varılan son anlaşmada, Kuzey İrlanda sorununa, İngiltere'nin bütününü süresiz biçimde Gümrük Birliği içinde tutmaya kapı aralayan bir çözüm üzerinde uzlaşılmıştı.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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