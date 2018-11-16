Theresa May: Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz

Drift yapan sürücü bir kişinin ölümüne neden oldu

1 Kara Kuvvetlerine Fetö operasyonu: 44 gözaltı kararı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 38'i muvazzaf 44 gözaltı kararı

2 Okul çıkışında kavga eden öğrenciler Iğdır'da okuldan çıkan kız öğrenciler sokak ortasında kavgaya tutuştu. O anlar ise erkek öğrenciler tarafından kameraya alındı.

3 Bakan Ziya Selçuk'tan velilere karne uyarısı Milli Eğitim Bakanı (MEB), Ziya Selçuk, "Benim anne babalara mesajım var. Çocuklarımızın geleceği açısından sadece notlar, diplomalar üzerinden bakmayınız" dedi.

4 Hacı Sabancı'nın pişti gecesi Sosyetenin ünlü ismi Hacı Sabancı, eski sevgilileriyle pişti olunca katıldığı partiye erken veda etti.

5 1.3 milyon öğrenci taşımalı eğitimden faydalanıyor İlköğretimde 733 bin, ortaöğretimde yaklaşık 431 bin, özel öğretimde ise 98 bin öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 262 bin öğrenci taşımalı eğitim alıyor.

6 Ufuk Bayraktar'dan cezaevi fotoğrafı Ağustos ayında cezaevine giren ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Silivri Cezaevi'nde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.