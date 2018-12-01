Theresa May, Suudi Arabistan'a Türkiye ile tam iş birliği çağrısı yaptı

Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi NO10’den yapılan açıklamada; May’in dün Arjantin’de G20 zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’la bir araya geldiği ve Cemal Kaşıkcı cinayeti sorumlularından hesap sorulmasının önemini vurguladığı belirtildi.

SONUCA ULAŞMASINI İSTEDİ

Başbakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, May’in Suudi Arabistan’dan böyle “Üzücü bir olayın” yinelenmemesi için gereken adımları atarak güven tesis etmesini istediğini belirtti. Ayrıca May'in, Suudi Prens bin Selman’ı Türk yetkililerle tam iş birliğine gitmesi ve her iki ülkedeki soruşturmaların da kabul edilebilir bir sonuca ulaşması için teşvik ettiği duyuruldu.

DAHA ÖNCE KRAL BİN ABDÜLAZİZ'E DE İLETMİŞTİ

Açıklamada; Kaşıkçı cinayeti sorumlularından hesap sorulabilmesi, gerçekte ne olup bittiği ve kimin sorumlu olduğuyla ilgili tam bir saydamlığa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan May’in, bu beklentisini 24 Ekim’de Kral Selman bin Abdülaziz ile yaptığı görüşmede de dile getirdiği hatırlatıldı.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALARIN SONA ERDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Başbakanlık yetkilileri, May’in bin Selman ile yaptığı görüşmede, Yemen’deki çatışmanın acilen sona erdirilmesi ve açlıkla karşı karşıya olan milyonlarca insanın durumunun iyileştirilmesi çağrısında da bulunduğunun altını çizdi.