Theresa May'e 'İslamofobi tanımını kabul et' çağrısı

Yeni Zelanda'da meydana gelen İslam karşıtı ve aşırı sağcı terör eylemlerinden sonra "İslamofobi" tanımı yeniden gündeme geldi. Özellikle Batı'da yaşanan İslamofobik fikirler yeniden gün yüzüne çıkarken, Müslüman nüfus bu duruma bir dur deme çağrısında bulundu.

"İSLAMOFOBİ TANIMINI KABUL EDİN"

Onlardan biri de Londra'nın Müslüman belediye başkanı Sadık Han. Han, İngiliz Başbakan Theresa May'e mektup kalem alarak İslamofobi tanımının kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Han, May'e yazdığı mektupta, Muhafazakar Parti üyeleri ve destekçilerinin defalarca İslam karşıtı saldırılarına maruz kaldığını belirterek, partiye konuyla ilgilenmesi için emir vermesini istedi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından İngiltere vatandaşı Müslümanlara verilen güvencelerin sadece güvenlik önemlerinin artırılmasından ibaret olamayacağını kaydeden Han, "Aynı zamanda topluma ve siyasi tartışmalara sızan İslamofobi ve Müslüman karşıtı söylemleri, durmak bilmeden kökünden sökmemiz gerekiyor." dedi.

İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE MESAJI

Han, May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin, kendini de hedef alan söylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Tüm parti parlamento gruplarının bir İslamofobi tanımını benimsemesi, Muhafazakar Parti, siyasetimiz veya toplumumuzda İslamofobi ya da Müslüman aleyhtarlığının bir yeri bulunmadığına dair mümkün olan en güçlü mesajı gönderecektir." ifadesini kullandı.

İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar, İslamofobi'nin "kökenleri ırkçılığa dayanan, İslam'ı ve Müslüman gibi algılananları hedef alan bir tür ırkçılık" olarak tanımlanmasını kabul ederken iktidardaki Muhafazakar Parti henüz bu yönde bir adım atmış değil.

İNGİLTERE'DE İSLAMOFOBİ

İngiltere her ne kadar Müslüanların huzur içinde yaşadığı yerlerden biri olsa da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığı da zaman zaman yaşanıyor. Özellikle Brexit süreciyle yeniden artışa geçen bu fikir, günümüzde adeta tavan yaptı.

Brexit ve halkın göç ve inançlara ilişkin yanlış değerlendirmelerini suistimal eden aşırı sağcı grupların çoğalması sonucu İngiltere'de artan İslamofobik saldırılar, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırılarının ardından ciddi oranda yükselişe geçmişti.