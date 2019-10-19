THK'dan kayyum açıklaması: Yönetim boşluğu oluştu

Türk Hava Kurumu'ndan (THK) yapılan açıklamada, 2018 yılında gelen yeni yönetimin bir yıl aranın ardından istifa etmesiyle kurumun görev yapamaz hale geldiği belirtilirken, oluşan yönetim boşluğu nedeniyle kayyum kararı alındığı aktarıldı.

THK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GÖREV YAPAMAZ HALE GELMİŞTİR"

"Türk Hava Kurumu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri, genç Cumhuriyetin ve Türk milletinin fedakarlıklarıyla 1925 yılında kurulmuş, Türk sivil havacılığına önemli katkılar yapmıştır. 2018 yılı Olağan Genel Kurulu neticesinde göreve gelen yönetim kurulu, 2019 yılı Haziran ayında gerçekleşen istifalar sebebiyle görev yapamaz hale gelmiştir.





16 EKİM'DE GÖREVE BAŞLADILAR

Oluşan yönetim boşluğunun giderilmesi için kurumumuzun başvurusu üzerine, Türk Medeni Kanunu uyarınca Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/1094 Esas, 2019/1509 Karar sayılı ilamı ile Türk Hava Kurumu Başkanlığına yönetim kayyumu atanmıştır. Cenap Aşcı, H. Abdullah Kaya ve Adnan Zengin'den oluşan yönetim kayyumu heyeti, Türk Hava Kurumu'nun amaçlarına uygun olarak, kurum ve ülke menfaatleri doğrultusunda, kamu yararına uygun ve kayyumluk müessesesi mucibince çalışmalarını yürütmek üzere 16 Ekim 2019 tarihinde görevine başlamıştır.

HİZMETLERİNE DEVAM EDECEK

Kurumumuz, tarihi geçmişiyle edindiği saygın konumunu daha da pekiştirmek, tarihi misyonuna uygun olarak var olan hizmetlerine yeni hizmetleri de ekleyerek yoluna devam etmek arzusundadır. Kurumumuzun mesnedi olmayan gereksiz tartışmalara konu edilmeden, bu tartışmalara taraf olmadan yüce milletimize hizmet etmeye devam edeceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.”