THK VIP jetlerle taşımacılık yapıyor

Cessna Textron firmasının 2009 yılında ürettiği VIP iş jeti Cessna Citation XL5+, bakım için bulunduğu Avusturya’dan geçtiğimiz temmuz ayında gelmişti. Gökçen Havacılık, uçağın dünyanın değişik yerlerinden gelen talepleri karşılaması için bir hava aracı kiralama şirketiyle 3 yıllık anlaşma yaptı.

KİEV'E GİDECEK

TC-DAK tescil numaralı ve çift jet motorlu yolcu uçağı Cessna Citation XL5+ ilk yolcularına uçurmak için, Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan Yunanistan’ın Selanik kentine doğru yola çıktı. Kaptan pilotlar M. Mustafa Gedik ve Barış Hendem’in kokpitte görev aldığı uçak daha sonra Ukrayna’nın Kiev kentine gidecek.

VIP TAŞIMACILIK

Uçağın yola çıkması nedeniyle, Ankara Etimesgut Havalimanı’nda sade bir uğurlama töreni düzenlendi. Kaptanlar ve uçağı, THK, Gökçen Havacılık, THK Teknik, THK Uçuş Akademisi ve THK Üniversitesi yetkilileri uğurladı. Gökçen Havacılık Genel Müdürü Ercan Caner uçağın dünya semalarında hizmet vermek üzere yaptıkları anlaşma nedeniyle şirket yönetimi olarak mutlu olduklarını söyledi.

YOLCULARIN İSTEKLERİ SERVİS EDİLİYOR

Caner, “2009 yılında üretilen Cessna Citation XL5+ jet uçağında çift jet motoru buluyor. 8+1 kişilik uçağın uzunluğu 52 feet. Kabin içi yüksekliği 1,68 metre olan uçak 1.850 nm (Yaklaşık 3.400 kilometre) menzile sahip ve saatte 760 kilometre hıza ulaşabiliyor. Konforlu bir uçuş sağlayan uçakta, önceden bildirilmesi durumunda yolcuların istediği yemek ve içecek servisi yapılabiliyor.” dedi.

DÜNYANIN HER YERİNDEN TALEPLERİ KARŞILAYACAK

THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ise uçağın bu hafta itibariyle VIP yolcularını uçurmaya başladığını belirterek “Anlaşma kapsamında uçağımız dünyanın her yerinden gelen taleplere karşılık verebilecek.” dedi.

"İŞ, SANAT VE SİYASET DÜNYASI HIZLANDI"

Nogaylaroğlu, özellikle iş, siyaset ve sanat dünyasında hız ve zaman kavramının öneminin arttığını belirterek bunun da havacılık sektörüne yansıdığını kaydetti. Nogaylaroğlu, “İşadamları, siyasetçiler, bürokratlar ve sanatçılar artık yolculukları için daha az zaman ve daha fazla konfor arıyor. Bu nedenle dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş jetlerine ihtiyaç artıyor. Biz de bu alandaki pozisyonumuzu güçlendiriyoruz.” dedi.