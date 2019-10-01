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Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasının ardından, Hollanda ve Belçika'daki iştirakleri de iflas duyurusunda bulundu.

AA | 01.10.2019 - 00:00..
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Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

Thomas Cook Hollanda tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin Amsterdam Mahkemesine istifasını sunduğu ve bunun kabul edildiği belirtildi.

Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

Açıklamada, Thomas Cook Hollanda'nın bireysel veya Avrupa'daki diğer Thomas Cook şirketleri ile devam etmesi için görüşmeler yapıldığı ve bunun kısa vadede mümkün olmadığı için iflasın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

Thomas Cook Hollanda'nın 200 çalışanı için toplu istifa başvurusu yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

BELÇİKA'DA DA İFLAS

Thomas Cook Belçika tarafından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli taraflarla yapılan yoğun görüşmelere rağmen gerekli kısa vadeli finansman konusunda bir anlaşmaya sağlanamadığı ve şirketin resmen iflas ettiği bildirildi.

Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

Açıklamada, Thomas Cook Belçika'nın 91 acentesi ve 501 çalışanı olduğu bilgisi paylaşılarak, yönetimin bu kişilerin mağduriyetlerini önlenmek için yoğun biçimde çaba göstereceği vurgulandı.

Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

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Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

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