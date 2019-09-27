Thomas Cook'un iflası turist sayısını azaltmayacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflas kararının ardından gelecek yıl için Türkiye’ye gelen turist sayılarında düşüş olacağı yönündeki endişelere ilişkin değerlendirme yaptı.

"THOMAS COOK'UN TAŞIDIĞI MİSAFİRLERE TALİPLER ÇOK"

Eresin, İngiliz şirketin Türkiye’de yüksek oranda kar sağladığını belirterek, sektörün diğer dünya oyuncularının Türkiye’ye gelmek isteyen turistleri getirmekte hevesli olduklarını söyledi. Eresin, gelecek yıl Türkiye'ye gelecek misafir sayılarında düşüş olma ihtimaline yönelik olarak, “Pasta büyük, geçtiğimiz yıl Thomas Cook, Türkiye üzerinde elde ettiği kar çok büyük bir rakamdı. Zaten sektördeki diğer dünya oyuncuları Thomas Cook’un Türkiye’ye taşıdığı misafirlere talipler. Thomas Cook’tan doğan açığı diğer firmaların Türkiye taşıyacağı netleşmiştir.” dedi.

"TURİSTLERLE İLGİLİ SORUMLULUK ALACAKLAR"

Thomas Cook’un, Sivil Havacılık İdaresi (CAA) tarafından İngiltere Kamu Otoritesi (ATOL) sistemi altında işletilen İngiltere seyahat güvenlik sistemi kapsamında bulunduğunu belirten Eresin, “CAA / ATOL, Thomas Cook tarafından satılan bir paketin (yani uçuş ve otel) ‘konaklama’ bir parçasıysa, şu anda otellerde kalan turistlerle ilgili olarak sorumluluk alacaktır. Bu turistler için CAA / ATOL’un, otelde halen konaklayan tüketicilere (Thomas Cook UK üzerinden rezervasyonu yapılan) ödenmemiş faturalarını otele ödemesi beklenmektedir ve bu turistler, geri dönüşüne kadar tüm konaklamalarını tamamlamaya hak kazanacaklardır. Bu güvence CAA / ATOL tarafından karşılanacaktır.” dedi.

"KOORDİNASYON MERKEZİ OLUŞTURULSUN"

Eresin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından olaydan etkilenen işletmelere kullandırılmak üzere bir kredi paketi hazırlandığı açıklanmasını olumlu bulduklarını belirterek, “Bununla beraber, hükümetimiz tarafından ülkemizde yaşanan afet ya da sektörel ekonomik zorunluluklar gibi durumlarda devreye sokulan bir bölümü hibe, uzun vadeli ve faizsiz kredi olanağı sağlandığı dikkate alınarak, Thomas Cook’tan alacağı bulunan otellere kullandırılacak kredilerin bir kısmının hibe, kalan kısmının ise uzun vadeli ve faizsiz olarak geri ödemesinin sağlanması önemli ve gereklidir. Bu durumdan olumsuz etkilenen otellerin, alacaklarını tahsil etmek üzere farklı kanallardan çözüm yollarına başvurmalarını ve daha da mağdur olmalarını önlemek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acil olarak bir Koordinasyon Merkezi oluşturulması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.