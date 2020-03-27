THY bazı noktalar hariç tüm dış uçuşları durdurdu

Türk Hava Yolları’nın (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlar paylaşıldı.

5 NOKTAYA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu kapsamda belirtilen tarihten itibaren THY, dış hatlarda 5 noktaya uçuş gerçekleştirecek.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda değişiklikler meydana gelmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır" ifadelerine yer verildi.