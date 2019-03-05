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THY gelirlerini son çeyrekte de artırdı

2018'i rekor yılı olarak geride bırakan Türk Hava Yolları, hem yolcu hem de kargo kapasitesi gelirlerini artırdı.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 11:57..
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Türk Hava Yolları (THY), KAP'a yaptığı açıklamada; 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirdi.

SON ÇEYREKTE 3 MİLYAR DOLAR GELİR

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirdik. Hem yolcu hem de kargo gelirini önemli ölçüde arttırmayı başardık. 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ettik.

YÜZDE 17 ARTTI

Bu başarılı performansı ile yıllık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 12.9 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

THY gelirlerini son çeyrekte de artırdı

THY gelirlerini son çeyrekte de artırdı

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