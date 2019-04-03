Atatürk Havalimanı taşınıyor

İstanbul Havalimanı beklenenden çok daha kısa bir sürede açıldı. Havalimanının açılış sürecinde olağanüstü bir çaba gösterildi.

Ve artık havayolu şirketleri yeni havalimanına taşınma sürecini gerçekleştiriyor.

Türk havacılığının gurur kaynağı Türk Hava Yolları (THY) büyük taşınmayı 5 Nisan'da gerçekleştireceğini açıkladı.

En yoğun araç trafiği 6 Nisan’da 00.00-10.00 saatleri arasında olacak. 10 saatte 800 araç yola çıkacak. 45 saatlik dev taşınmanın tüm detayları belli oldu. İşte adım adım taşınma:

12 SAAT UÇUŞ DURACAK

6 Nisan saat 02.00-14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'nda başlayacak.

VEDA UÇUŞU SİNGAPUR'A

THY, Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşunu Singapur'a yapacak. Dev taşınma sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş ise Ankara'ya yapılacak.

47 BİN TON YÜK

THY 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte ekipman taşıyacak. Yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek. Yük, 5 bin tır hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak tırların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak belirlendi. tırlar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev yapacak.

10 SAATTE 800 ARAÇ

Dev taşınmada 6 Nisan 00.00 ile 10.00 saatleri arasında en yoğun araç trafiği olacak. 10 saat diliminde Atatürk Havalimanı'ndan belirlenen 3 çıkış noktasından toplam 800 araç İstanbul Havalimanı'na hareket edecek.

EN SAKİN SAATTE 77 ARAÇ

Taşınmanın en sakin saatleri 5 Nisan günü 03.00-18.00 saatleri arasında olacak. Bu süreçte 77 araç İstanbul Havalimanı'na geçiş yapacak. 5 Nisan 19.00- 6 Nisan 01.00 arasında 281, 6 Nisan 02.00-13.00 arasında 680, 6 Nisan 14.00-23.00 arasında 240 araç yollarda olacak.

KODLAR DEĞİŞECEK

6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın 'IST' kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise 'ISL' kodunu alacak.

TRAFİK AYARI

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin sorunsuz tamamlanması için bazı yollar trafiğe kapatılacak. Buna göre, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikameti, 5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar yol trafiğe kapatılacak.

YENİ HAVALİMANI NELER KAZANDIRACAK

Yeni havalimanından devlet 35 milyar euro civarında gelir elde edecek. Havalimanını ülkemize kazandıracakları bununla sınırlı değil. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Türkiye'nin 2036 yılına kadar hava taşımacılığında dünyada ilk 10'a gireceğini belirtiyor.

İstanbul Havalimanı, daha ilk etabı açılmış olmasına karşın 90 milyon yolcu ve 210 milyon ton kargo kapasitesine sahip. Tamamı açıldığında 200 milyon yolcu ve 5.5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak. Bu da Türkiye'ye daha fazla havayolu şirketinin uçuş yapabilmesi anlamına geliyor.

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en fazla yolcu ve kargo taşıma kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek.

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular İstanbul'un tarihi ve lüktürel zenginlikleriyle tanışacak. Bu da turist sayısının artmasını sağlayacak.