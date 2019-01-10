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THY, Londra- Ankara direkt uçuşları başlattı

THY; Londra’daki Gatwick Havaalanı ve Ankara Esenboğa Havaalanı arasında Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki gün uçuş yapılacak.

AA | 10.01.2019 - 14:22..
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İlk uçuş için Gatwick Havaalanı’nda yolcu bekleme salonunda düzenlenen kutlama etkinliğine Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, THY Londra Genel Müdürü Celal Baykal ve Gatwick Havaalanı Ticari Operasyonlar Müdürü Guy Stephenson, İngiltere’deki THY çalışanları katıldı.

THY, Londra- Ankara direkt uçuşları başlattı

"LONDRA'DAN ANKARA'YA DOĞRUDAN UÇUŞLARIMIZI BAŞLATIYORUZ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan THY Londra Müdürü Celal Baykal, “Bugün Türk Hava Yoları’nın (THY) tarihinde son derece önemli bir gün. Londra’da Türkiye’nin başkenti Ankara’ya doğrudan uçuşlarımızı başlatıyoruz. Bu yolcularımızdan gelen talep doğrultusunda bu doğrudan uçuşu başlatıyoruz. Bu yolcularımızın taleplerini karşılamak konusundaki kararlığımızın bir göstergesi. İngiltere’nin dört bir yanından insanları bu yeni hattımızla uçmaları ve dünyayı THY ile keşfetmeleri için bekliyoruz.” ifadelerini kulandı.

THY, Londra- Ankara direkt uçuşları başlattı

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ise iki ülkenin başkentleri arasında THY’nın doğrudan seferleri başlatmış olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek THY yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik etti.

THY, Londra- Ankara direkt uçuşları başlattı

İNGİLTERE- TÜRKİYE UÇUŞU HEDİYE EDİLDİ

THY yollarının Londra’dan Ankara’ya gerçekleştirdiği ilk uçuşunun yolcuları arasında yapılan çekilişle üç yolcuya iki kişilik İngiltere- Türkiye uçuşu hediye edildi.

THY, Londra- Ankara direkt uçuşları başlattı

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