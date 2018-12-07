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THY Sofya Ofisi başarılı acenteleri ödüllendirdi

Türk Hava Yolları Sofya Ofisi'nin düzenlediği 2018 Acente Ödül Töreni ve gala yemeğinde, başarılı acenteler ödüllendirildi.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 10:36..
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200'den fazla seçkin davetlinin yer aldığı geceye, THY Doğu Avrupa ve Balkanlar Satış Başkan Yardımcısı Fuat Fırat, THY Doğu Avrupa Balkanlar Gelir Yönetim Müdürü Sacid Beyhan, Türkiye Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Endonezya Sofya Büyükelçisi Astari Rasjid, Venezuella Büyükelçisi Oriette Caponi katıldı.

2018 performanslarina göre belirlenen başarılı turizm acentelerine ödül olarak “My Dream City With THY" yarışmasının seçilmiş resimlerinden hediye edildi.

Misafirlerin kokpit ambiyansı ile konuk edildiği gecenin sürprizi, ünlü Ebru sanatçısı Garip Ay’ın canlı performansı oldu.

THY Sofya Ofisi başarılı acenteleri ödüllendirdi

THY Sofya Ofisi başarılı acenteleri ödüllendirdi VİDEO

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ HAVA ULAŞIM MERKEZİ İSTANBUL HAVALİMANI"

Bulgar misafirler Ebru sanatını yakından izleme şansı bulurken, aynı zamanda tekne başına geçerek denemeler yaptı.

Gecede THY'nin 2018 durumu, 2023 hedeflerini ve Yeni İstanbul Havalimanını anlatan THY Bulgaristan Genel Müdürü Mehmet Gürkaynak, “2023 yılında 500 uçağın üzerindeki filomuz ile global olarak 120 milyondan fazla yolcu taşımayı hedefliyoruz. Dünyanın en önemli hava ulaşım merkezlerinden biri olacak olan İstanbul Havalimanı, Bulgaristan’a olan coğrafi yakınlığı ve vereceği hizmet kalitesi ile bizi bu hedefe taşıyan en önemli unsurlardan biri olacaktır." dedi

THY Sofya Ofisi başarılı acenteleri ödüllendirdi

THY Sofya Ofisi başarılı acenteleri ödüllendirdi

THY Sofya Ofisi başarılı acenteleri ödüllendirdi

THY Sofya Ofisi başarılı acenteleri ödüllendirdi

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