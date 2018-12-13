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THY uçuşunda bir bebek daha doğdu

Türk Hava Yolları'nın Kinsaşa-Libreville-İstanbul seferini yapan uçakta bir kadın yolcu doğum yaptı.

DHA | 13.12.2018 - 11:22..
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Türk Hava Yolları'nın TK-589 sefer sayılı Libreville (Gabon) - İstanbul uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile yolcu Musuamba Mıchoukayembe, uçak 13 bin metredeyken doğum gerçekleştirdi.

Musuamba Mıchoukayembe, uçak havalandıktan 3 saat sonra Nijer hava sahası üzerindeyken doğum sancıları yaşamaya başladı.

KABİN EKİPLERİ DOĞUMA YARDIM ETTİ

Yanında bulunan ve aynı zamanda doktor olan eşinin, kabin ekibini uyarmasının ardından doğum için hazırlıklar tamamlandı. Kongolu yolcu, Türkiye saati ile 05.25'te bir erkek çocuk dünyaya getirdi . Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

THY uçuşunda bir bebek daha doğdu

ANNE VE BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Saat 10.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan ilk önce doğum yapan kadın ve kucağındaki henüz birkaç saatlik oğlu sağlık ekiplerinin refakatinde indi. Kongolu aile, ambulans ile Yeşilköy'de bir hastaneye götürüldü.

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