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THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

Türk Hava Yolları; Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde, büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 09:41..
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THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

THY'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız, yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz.

6 NİSAN DA DAHİL BÜTÜN UÇUŞLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN

6 Nisan 2019 saat 14.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere!" denildi.

THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

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