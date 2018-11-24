taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2844
Euro
5.989
Altın
1223.11
Borsa
93003.27
Gram Altın
207.853

THY'den duygulandıran Öğretmenler Günü sürprizi

THY, aktif pilotluk kariyeri sonrasında kurum bünyesinde uzun yıllar öğretmen pilot olarak görev yapan Selahattin Onan için Öğretmenler Günü'nde duygulandıran bir etkinliğe imza attı.

İHA | 24.11.2018 - 15:04..
  1. Haberler
  2. Seyahat

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Türk Hava Yolları (THY), kaptanların öğretmeni olarak anılan Selahattin Onan’ın Öğretmenler Günü'nü, yolcu olarak yer aldığı uçuşta kutladı.

Duygusal anların yaşandığı o görüntüler Türk Hava Yolları’nın sosyal medya hesaplarından "Hayat yolculuğumuzun pilotları öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarız" sözüyle paylaşıldı.

PİLOT OĞLU KOKPİTTEN KABİNDEKİ BABASINA SESLENDİ

Uçakta bulunan Selahattin Onan kaptana bir sürpriz de kendisi gibi Türk Hava Yolları’nda pilot olarak görev yapan oğlu Mithat Okan Onan’dan geldi.

THY'den duygulandıran Öğretmenler Günü sürprizi

Selahattin kaptanın yolcu olarak yer aldığı tarifeli seferin, pilotu olarak uçuşta yer alan Mithat Okan Onan, kokpitten kabine bağlanarak babasının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sırada duygusal anlar yaşayan Selahattin Onan, gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra ellerindeki çiçeklerle Türk Hava Yolları’na uzun yıllardır emek veren Selahattin kaptanın yanına gelen pilotlar da THY adına Öğretmenler Günü'nü kutladı.

THY'den duygulandıran Öğretmenler Günü sürprizi

Bu sırada uçakta bulunan yolcular da alkışlayarak sürprize eşlik etti. Bazı yolcuların ise duygusal anlar yaşadığı görüldü.

THY'den duygulandıran Öğretmenler Günü sürprizi

THY'den duygulandıran öğretmenler günü sürprizi

THY'den duygulandıran Öğretmenler Günü sürprizi

THY'den duygulandıran Öğretmenler Günü sürprizi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin belediye başkan adayları

AK Parti'nin belediye başkan adayları

229
BAE ve Suudi Arabistan prensleri alem yaptı

BAE ve Suudi Arabistan prensleri alem yaptı

312
Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

261
Ali Dürüst istifa etti

Ali Dürüst istifa etti

229
AK Parti'de aday heyecanı

AK Parti'de aday heyecanı

241
Cumhur İttifakı'nın kuruluşuyla CHP'nin kaybedeceği iller

Cumhur İttifakı'nın kuruluşuyla CHP'nin kaybedeceği iller

108
MHP 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak

MHP 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak

498
[+] Görüş bildir