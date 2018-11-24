24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Türk Hava Yolları (THY), kaptanların öğretmeni olarak anılan Selahattin Onan’ın Öğretmenler Günü'nü, yolcu olarak yer aldığı uçuşta kutladı.

Duygusal anların yaşandığı o görüntüler Türk Hava Yolları’nın sosyal medya hesaplarından "Hayat yolculuğumuzun pilotları öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarız" sözüyle paylaşıldı.

PİLOT OĞLU KOKPİTTEN KABİNDEKİ BABASINA SESLENDİ

Uçakta bulunan Selahattin Onan kaptana bir sürpriz de kendisi gibi Türk Hava Yolları’nda pilot olarak görev yapan oğlu Mithat Okan Onan’dan geldi.

Selahattin kaptanın yolcu olarak yer aldığı tarifeli seferin, pilotu olarak uçuşta yer alan Mithat Okan Onan, kokpitten kabine bağlanarak babasının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sırada duygusal anlar yaşayan Selahattin Onan, gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra ellerindeki çiçeklerle Türk Hava Yolları’na uzun yıllardır emek veren Selahattin kaptanın yanına gelen pilotlar da THY adına Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bu sırada uçakta bulunan yolcular da alkışlayarak sürprize eşlik etti. Bazı yolcuların ise duygusal anlar yaşadığı görüldü.

THY'den duygulandıran öğretmenler günü sürprizi