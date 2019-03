THY 2019'da hedeflerini büyütmeye devam ediyor

2018'i rekorlar yılı olarak gururla kapatan Türk Hava Yolları (THY), 2019'da da kendini yenileyerek hedeflerini büyüttü.

Geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yapan THY, başarılarına başarı katmak için 2019'a çok önemli anlaşmalar ve planlarla giriyor.

TURKİSH CARGO İVME YAKALADI

2018 yılında büyük bir başarı yakalayan Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1,4 milyon tonun üzerinde kargo taşımış olup, kargo gelirleri de taşınan kargoya benzer şekilde %25’lik artış ile 1,6 milyar USD’ye ulaşmıştır.

Turkish Cargo, dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

UÇUŞ AĞI VE FİLO

İştirakleri ile birlikte 60 bin kişinin üzerinde istihdam sağlayan Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağı ve kuvvetli tarife yapısı ile küresel bir havayolu olma kimliğini daha da sağlamlaştırmıştır.

2018 yılı içerisinde açılan hatları ile birlikte 124 ülkede, 49’u yurtiçi, 257’si yurtdışı olmak üzere toplam 306 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir.

En son teknolojiye sahip, çevreye duyarlı yeni nesil uçak siparişleriyle 2023 yılında 476 uçaklık bir büyüklüğe ulaşacak olan dünyanın en genç ve modern filoları arasında bulunan filomuz 2018 yılsonu itibariyle 218’i dar gövde, 92’si geniş gövde ve 22’si kargo uçağı olmak üzere toplam 332 uçaktan oluşmaktadır.

2019-2023 yılları arasında teslim 25+5 Airbus A350-900 ve 25+5 Boeing 787-9 uçağının siparişi verilmiş ve anlaşmaları yapılmış, GE ve Rolls-Royce firmalarıyla da motor satın alma ve bakım hizmeti anlaşmaları yapılmıştır.

2019 ve 2020 yıllarında teslim alınmak üzere 3 adet B777F kargo uçağı siparişi verilmiş, satın alma ve bakım hizmeti anlaşmaları yapılmıştır.

2018 YILINDA AÇILAN HATLAR

1. 24.02.2018 Free Town – Sierra Leone

2. 16.03.2018 Semerkand - Özbekistan

3. 07.05.2018 Krasnodar - Rusya

4. 18.06.2018 Moroni – Komorlar

5. 26.11.2018 Banjul - Gambiya

6. 13.12.2018 Lusaka – Zambiya/

2019 YILINDA AÇILMASI PLANANLANAN HATLAR

1. Marakeş - Fas

2. Şarjah – Birleşik Arap Emirlikleri

3. Port Sudan - Sudan

4. Denpasar - Bali

5. Mexico City / Cancun - Meksika

6. Uşak - Türkiye

7. Rovaniemi - Finlandiya

8. Luxor - Mısır

9. Port Harcourt - Nijerya

10. Port Noire – Kongo Cumhuriyeti

5 YENİ ANLAŞMA İMZALANDI

Türk Hava Yolları, 2018 yılı içerisinde yolcularına geniş uçuş ağı sunmak ve daha fazla seyahat imkânı sağlamak amacıyla diğer havayolları ile yapmış olduğu codeshare anlaşmalarına yenilerini eklemiştir. İmzalanan 5 adet codeshare anlaşması (Air Moldova, Hong Kong Airlines, Özbekistan Havayolları, Belavia ve Indigo Havayolları), 6 adet SPA anlaşması (Alaska Havayolları, Alitalia, Indigo, Myanmar Havayolları ve Logan Air) ile, 2018 yıl sonu itibariyle 53 adet codeshare, 123 adet SPA anlaşmamız bulunmaktadır. Böylece uçmadığımız toplam 245 noktaya daha ulaşılabilmektedir.

2019 yılında da 6 yeni codeshare ve 5 yeni SPA anlaşması yapılması hedeflenmektedir.

YOLCU DENEYİMİ

Türk Hava Yolları, ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak sektördeki en iyi ikram ve ürün servisini sunmakla kalmayıp yeni trendler oluşturmak ve misafirlerine keyifli farklılıklar sunmak için yenilikçi uygulamalarına devam etmektedir.

KABLOSUZ IFE

As You Wish: Kıtalararası uçuşlarda business sınıfı yolcularımız web sayfası veya mobil uygulama üzerinden ana yemeklerin içerik ve görsellerine göz atarak seyahatlerinden bir hafta öncesinden son 48 saate kadar seçimlerini yapabilmektedirler. 2018 yılında 558 yolcumuz bu uygulamayı kullanmıştır.

Yenilik “Dine On Demand”: Kıtalararası uçuşlarda business sınıfı yolcularına sunduğu bir diğer yenilik ise uçuş esnasında ikramlarını istedikleri zaman talep edebilme imkanı sağlamasıdır. Dünyada çok az hava yolu şirketinin uyguladığı bu ayrıcalıklı servis konsepti ile yolculara daha kişiselleştirilmiş bir hizmet alma olanağı sunulmaktadır.

Bu sayede yolcularımız, dinlenecekleri ve ikram talep edecekleri zamanı kendileri belirleyerek daha esnek bir uçuş deneyimi yaşama fırsatı elde edebilmektedirler. Uygulama 2018 son çeyreği itibariyle hayata geçirilmiştir.

Fly Good Feel Good: 2017 yılında faaliyete geçen hizmete 2018 yılında yeni uygulamalar eklenmiştir. Yoga ve meditasyona kadar uçak seyahatini olumlu yönde etkileyecek içerikler uçak içi eğlence sisteminde yolcuların istifadesine sunulmuştur. Ayrıca uçak içinde sunulan bitki çayları konsepti de bu proje kapsamında yenilenmiş ve sağlıklı atıştırmalık olarak kurutulmuş meyve seçenekleri sunulmaktadır.

Bu eklemelerin yanı sıra 5 ay boyunca Dr.Halit Yerebakan’ın sağlık yazıları Skylife dergisinde yayınlanmıştır. 2018 yılı içerisinde Dr.Halit Yerebakan ile “Uçak yolcuğu boyunca bebek ağlamaları nasıl azaltılır?” konulu video çekimi yapılmış olup Nisan 2019 IFE ekranlarında yayınlanacaktır.

Konfor Setleri Revizyonu: Kozmetik dünyasının önemli isimleri ve dünyanın en ünlü tasarım markalarının iş birliği ile hazırlanan mevcutta sunulan Cerruti, Chopard ve Furla markalı ürünlere ilave olarak Molton Brown, Christian Lacroix markalı seyahat kitleri 2018 Mart itibariyle servis edilmeye başlanmıştır.



Sürdürülebilirlik: Gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakma hedefiyle 2018 yılında da çevre dostu “ compostable “ ambalaj ve doğa dostu oyuncak uygulamasına devam edilmiştir.

IFE İçerik Sayısının Artması: Hollywood, dünya sineması ve yerli sinema içeriklerinden oluşan 693 yeni film, yerli ve yabancı diziler, belgeseller, spor iş dünyası gibi farklı türlerde 1.618 TV programı, 55 sesli kitap, yerli ve yabancı olmak üzere 912 farklı müzik albümünden oluşan toplam 3.223 farklı medya içeriği Planet eğlence sistemine dahil edilerek yolcuların beğenisine sunulmuştur.

Yolcularımıza daha konforlu ve huzurlu yolculuk deneyimi yaşatmak amacıyla doğa sesleri içerikleri eklenmiştir.

İç Hatlara Özel Arayüz Tasarımı: İç hat seferleri için özel olarak hazırlanan film, müzik ve TV programlarından oluşan zengin medya içeriği yeni ara yüzü ile 2018 son çeyrek itibariyle yolcuların beğenisine sunulmuştur.

GÖKYÜZÜNDE İNTERNET

Türk Hava Yolları A.O. geniş gövde ve filoya yeni katılan dar gövde uçaklarında internet hizmeti sunmaktadır. 2018 yılında 580.000 yolcu bu hizmeti kullanmıştır.

Uçak başı aylık tüketim ortalama %45 civarında olup veri paylaşımı ortalama 100 GB‘tan 150 GB seviyelerine gelmiştir. (İnternet hızımız bir önceki yıla göre %30-40 bandında daha hızlı hale gelmiştir.

104 Dar gövde uçağa İnternet: Filomuzda bulunan mevcut 104 uçağa İnternet servisinin sağlanması ile ilgili diğer birimlerle birlikte İhalesi tamamlanmamış olup çok yakında sonuçlanacaktır.

Tablet Uygulaması: Atatürk Havalimanı için başladığımız Tablet Hizmetini bu yılın son çeyreğinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nı da ekleyerek IFE sistemi olmayan uçaklarda BC yolcularımıza tablet sunumu devam etmektedir. Toplam sunulan tablet sayısı 160.000 adettir.

Destinasyon Videoları: “Destinasyon Videoları” projesi, dünyada en çok noktaya uçan havayolu olarak yurt içinde ve yurtdışında uçtuğumuz tüm uçuş noktalarını yolcularımıza tanıtması, videoların söz konusu destinasyonlarla ilgili içereceği güncel ve popüler turistik bilgiler ile yolcularımıza merak ettikleri uçuş noktalarını kısa sürede, keyifli bir şekilde tanıma imkanı tanıyarak müşteri memnuniyetinin artacağı öngörülmektedir. Projede toplam 328 adet videonun hazırlanması planlanmaktadır. 2019 hedefi 100 adet video olarak belirlenmiştir.

İkram Uygulamaları: Fındık ve fıstık alerjisi olan yolcularımızın olduğu seferlerde kuruyemiş yüklemesi yapılmıyor olup UNO firması ile bu uçuşlarda alternatif olarak sunmak üzere ürün geliştirme çalışması yapılmaktadır.

2018 YILINDA GELEN YENİLİKLER

Flow-Akış teması marka görsel kimliğimize adını vermesinin yanı sıra aynı zamanda kesintisiz hizmet deneyimi ve ülkemizin zengin kültürünü de marka felsefesi olarak kabul etmektedir. Filomuza katılacak olan uçaklarımızın iç tasarımlarında (A321 & B737 – 800 MAX, A350, B787 – 900), seyahat kitlerimizde (EC& BC), onaylanan yeni renklerimiz ile tasarımlar hazırlanarak uygulamalara başlanmıştır.

Görsel kimlik değişimi kapsamında ele aldığımız “Marka Kıyafetlerimiz” ise yeni görsel kimliğimizin en görünür temsil unsuru olarak 2018 yılında yenilenmiştir.

Markamızın yer aldığı tüm platformlarda standardize edilmiş bir temsilin temin edilmesi amacıyla, sadece en belirgin temas noktamız olan kabin ekiplerimizin değil, aynı zamanda yer personeli ve kokpit ekiplerinin de üniformaları bütüncül bakış açısı ile ele alınmıştır. Yaklaşık 10 sene sonra gerçekleşen değişim ile markamız ilk kez tek bir tasarımcının elinden çıkan; kabin, kokpit ve yer hizmetleri üniformalarına kavuşmuştur.

TÜRK HAVA YOLLARI VE IOM ARASINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ

Türk Hava Yolları, yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, para transferi ve mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi gibi alanlarda Birleşmiş Milletler (UN) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile güvenli ve düzenli göçün desteklenmesi amacıyla uzun vadeli bir ortaklığa imza attı.

ALİTRİP/ALİBABA İLE ANLAŞMA

Alitrip.com (fliggy.com), 463 Milyar USD’lik piyasa değeri, 800 Milyar USD’lik satış hacmi ile dünyanın en değerli 10 şirketinden birisi olan Alibaba grubu bünyesinde 2011 yılında kurulan bir online seyahat platformudur. Yaklaşık 25 havayolu şirketiyle çalışmakta olan Alitrip.com diğer online seyahat platformlarından farklı olarak “flagship store” prensibi ile çalışmakta olup müşteri ve havayolu şirketlerini direkt buluşturmayı amaçlamaktadır. Alitrip seyahat portali üzerinde açmış olduğumuz TK Flagship Store ile 2018 yılında yaklaşık 1.000.000 USD’lik satış geliri elde edilmiştir.

SIFIR ATIK

2018 yılında ortaklık yerleşkelerimizde oluşan tehlikesiz atık miktarımız; - 1,7ton cam atığımızı lisanslı geri dönüşüm firmalarımıza verip geri kazanıma göndererek 51 kg sera gazı oluşumu engellenmiş, 72 kw enerji ve yeni cam yapımında gerekli 2 ton ham madde tasarrufu sağlanmıştır.

851 kg plastik atığın geri dönüşümü ile 32 kg sera gazı oluşumu engellenmiş, 4,6 kw enerji ve 13 varil petrol tasarrufu sağlanmıştır.- 47ton atık kağıdın geri dönüşümü ile 8,5 kg sera gazı oluşumu engellenmiş, 193 kw enerji tasarrufu sağlanmış, kağıt yapımında gerekli 19200 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 800 adet ağacın kesilmesi önlenmiştir.

Uçaklarda yolcularımızın kullanımı sonrası atık olarak oluşan yastık kılıfı, battaniye gibi 16,3 ton tekstil atığın geri dönüşüm ile tekrar iplik yapılmaları sağlanmıştır.

Ortaklığımızda 22 iç hat noktamızda hem gidiş hem dönüş olarak, 46 dış hat noktamızda sadece İstanbul varışta 2017 yılında başlayan kabin içi atıklarının ayrıştırılması uygulaması, gerekli alt yapı çalışmalarını yaratmak amacıyla 2018 yılında Sabiha Gökçen Havalimanında da pilot çalışma olarak başlamıştır.

Ortaklığımız belirlenen iç ve dış hat uçuşlarında; 24 ton plastik ambalaj, 84 ton cam ambalaj, 1200 ton tehlikesiz (gazete, dergi vs.) atık kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümleri sağlanmıştır.

Atık yönetimi konusunda farkındalık yaratmak amacı ile Ortaklığımız atık sorumlularına ve hizmet aldığımız yüklenici firma personellerine düzenli olarak Atık Yönetimi ve Çevre Bilinci Eğitimleri verilmiştir.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Belgesini almak için Yerleşkelerimizde gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Gerekli başvurular yapılacaktır.- Ortaklığımız uçuş personelinin değişen kabin kıyafetlerinin, yeni kıyafetlere geçiş süreci ile birlikte tekrar iplik olarak üretilmeleri sağlanacaktır.

İNOVASYON

Jet yakıtı kullanımıyla ürettiği karbon emisyonunun azaltılması hedefine uygun olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin hazırlıklarını yaptığı ve bir tesis eşliğinde üretimini yapmaya çalıştığı Yenilenebilir Jet Yakıtı çalışmasına ortak olduk.

Kargo paletlerinin yeni nesil inceltilmiş olanlarıyla değiştirilmesi için üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri ve start-up‘larla gerekli koordinasyon sağlandı. Bu projenin yıllık yakıt tasarrufu $2.000.000 olup, yaklaşık 12.000 ton karbon emisyonunda azalma sağlandı.

Kargo palet ve palet ağlarının millileştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıldı - ürün üretimleri gerçekleştirildi - söz konusu ürünler SHGM onayı sürecinde.

Müşterilere yönelik olarak ‘inovasyon uçuyoruz’ adı altında daha önce gerçekleştirilen yenilikçi fikir yarışması, 2019 yılı içerisinde İstanbul Havalimanı teması ile tekrarlanacak. Kurumsal ve bireysel yolcularımızdan oluşan bir eksper paneli oluşturulacak.

Araştırma geliştirmeye olan teşvikini arttırılması amacıyla bünyemizde kurulacak Patent Üst Kurulu çalışmalarını başlattık.- Dünyanın en fazla noktasına uçan hava yolu Türk Hava Yolları ile dünyanın en geniş melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum arasında iş ortaklığı çalışmalarını başlattık.

Hexagon Studio ile gerek kabin içi gerek kabin dışında endüstriyel tasarım gerektiren iyileştirmeler, ilgili birimlerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uçtan uca çalışma prensibi sayesinde çok kısa sürede prototiplendiriliyor. Örneğin Hexagon Studio ile V3 tepsi aşamasına gelinmiş. Hizmet satın alması sonrası test süreçleri hızlıca tamamlanacak.

Invest on Board platformumuz güncellendi, startup’ların elavator pitch kurgusunda hazırladıkları 2-3 dakikalık video sayısı, 41 adete ulaşmıştır.