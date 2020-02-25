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Tıbbi ilaç kullanmadan 8 ayda 48 kilo verdi

Uşak'ta 47 yaşındaki kadın, tıbbi ilaç kullanmadan 8 ayda, 123 kilodan 75 kiloya düştü. Hayatının 46 yılını obez olarak geçirdiğini dile getiren kadın, özgüvenini geri kazandığını belirtti.

DHA | 25.02.2020 - 09:14..
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Uşak'ın Eşme Devlet Hastanesi'nde hemşire olan evli ve 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Emine Sargın, fazla kilolarından dolayı sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Varislerinin ve ağrılarının çok fazla olmasıyla birlikte zayıflamaya karar veren Sargın, diyetle 8 ayda 123 kilodan 75 kiloya düştü.

Tıbbi ilaç kullanmadan 8 ayda 48 kilo verdi

"SÜREKLİ YEMEK YİYİP, UYUMAK İSTİYORDUM"

Önceden 58 beden kıyafetler giydiğini söyleyen Sargın, özgüveninin yerine geldiğini, artık mağazalardan 38 beden kıyafetleri beğenerek aldığını söyledi. Zayıflayacağına inanmadığını, 46 yıl boyunca obez birisi olarak yaşadığını ifade eden Emine Sargın, "Hayatım boyunca hep kiloyla ilgili sorunlarım, sıkıntılarım oldu. Zayıflayacağıma asla inanmıyordum, hayatımda 'zayıflık' gibi bir kelime yoktu. Artık hayatım çekilmez olmuştu. Nefes alamıyordum, yürüyemiyordum, uyuyamıyordum. Sadece birazcık hafifleyip, hayatımı az da olsa kaliteli bir hale getirmek için diyetisyenin kapısına geldim. Her gün, her sabah daha sağlıklı uyandım, çünkü geceleri artık daha rahat uyuyabiliyordum. Başka hiçbir çarem kalmamıştı, çaresizdim. Saat 06.00'da başlayıp, saat 02.00'lere kadar süren bir yaşantım vardı. Hareketli bir hayatım olması gerekiyordu ama kilolarım bunu çok engelliyordu. Sürekli yemek yiyip, uyumak istiyordum." dedi.

Tıbbi ilaç kullanmadan 8 ayda 48 kilo verdi

ZAYIFLAMA ÇAYLARI BİR İŞE YARAMADI

Belli bir bedene kavuşmak adına daha önce 'zayıflama çayı' adı altındaki ilaçları kullandığını dile getiren Sargın, "Daha önce zayıflama çayı adı altındaki ilaçlar, haplar, kremlerin yanı sıra birçok yöntemi denedim. Ancak kendi çabamla zayıflamam mümkün olmadı. Bu durum hem bütçemi sarsıyordu hem de sağlığımı çok etkiliyor, yorgun düşüyordum. Araştırdıktan sonra anladım ki zayıflamanın sadece beslenme şeklimi düzenlemekle ve sporla olabilecek bir şeydi, başka yolu da yoktu." dedi.

Tıbbi ilaç kullanmadan 8 ayda 48 kilo verdi

YAŞAM KALİTESİ ARTTI

Zayıfladıktan sonra artık sabahları daha zinde, dinlenmiş olarak uyandığını belirten Sargın, "Gün boyu sürekli hareket etmek istiyorum. Önceden yattığım yerden, oturduğum yerden kalkmak istemezdim. Benim için sıkıntı olan şey dış görüntü, kıyafetim, güzellik değildi. Daha çok sağlık açısından sıkıntılıydım. Bütün hastalıklar için sınırdaydım. Tüm tahlil sonuçlarım sınırda çıkıyordu." diye konuştu.

Tıbbi ilaç kullanmadan 8 ayda 48 kilo verdi

İLAÇ KULLANMADAN 48 KİLO VERDİ

8 ayda tıbbi ilaç kullanmadan 48 kilo veren Sargın, şöyle devam etti:

"Artık özgüvenim yerine geldi, daha neşeli daha keyifli bir insan oldum. Kilolu birisini, şişman birisini gördüğüm zaman hemen gidip konuşmak, 'dur' demek istiyorum. Çünkü benim için öyleydi, kendime 'dur' demem gerekiyordu. Yani zayıflamak değil de kilo almayı durdurmam gerekiyordu. Bunu yaptım ve başardım. Çevremdekiler çocukluğumdan beri beni hep kilolu gördükleri için zayıflamamdan sonra, 'Artık seni tanıyamıyoruz' diyorlar. Hatta ben bile kendimi tanıyamıyorum."

Tıbbi ilaç kullanmadan 8 ayda 48 kilo verdi

Tıbbi ilaç kullanmadan 8 ayda 48 kilo verdi


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