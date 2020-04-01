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Tıbbi malzeme sağlayan firmalara aidat kolaylığı

Firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulaması, 1 Temmuz’a kadar durduruldu.

Haber Merkezi |
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Tıbbi malzeme sağlayan firmalara aidat kolaylığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, tıbbi malzeme sağlayan firmaların, tıbbi malzeme listesinde yer almak için SGK'ya yıllık olarak ödemek durumunda oldukları aidat ücretleri ertelendi.

AİDAT ÜCRETLERİ 1 TEMMUZ'A KADAR DURDURULDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yıllık aidat ücretini 1 Mart'a kadar ödemeyen firmaların tüm barkodları normal şartlarda 1 Nisan itibarıyla pasife alınıyordu. Koronavirüsle mücadele tedbirlerimiz kapsamında, firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yeni bir düzenleme daha yapıldı. 2020 yılı için SGK'ya yatırılması gereken 'Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti'ni ödeyemeyen firmaların tüm barkodlarının pasife alınması işlemi 1 Temmuz'a ertelendi." denildi.

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